В Госдуме посоветовали россиянам «не ныть» про закрытые детские сады и нанимать гувернанток и нянь

07.01.2021, 18:11, Разное

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Депутат Государственной думы Виталий Бочкарёв резко раскритиковал россиян, жалующихся ему через приёмную на закрытые детские сады.

Он потребовал больше не присылать подобных обращений и дал несколько советов семьям с малолетними детьми.

В интервью радиостанции “Говорит Москва” парламентарий указал, что подобные жалобы – “не более, чем сотрясание воздуха без причин”.

– Надо не ныть, а проявить хоть немного инициативы. Да, закрыты детские сады, все знают, почему. Но это же не значит, что вам нужно самим возиться с ребёнком круглые сутки – если уж так устали от этого, нанимайте гувернанток, няню наймите. Мы с женой дочь вообще в детский сад не отдавали – когда пришла пора как-то решать вопрос с её воспитанием, пристроил флигель для няни со всеми удобствами и она там круглосуточно жила, решала вопросы. Вам лень или глупость мешает сделать так? – возмутился он.

Бочкарёв уверен, что безыинициативным людям в современном мире нет оправданий. Внешние условия меняются, в чём-то усложняются, и надо быть готовым адекватно реагировать на них, “быть готовым пошевелить пальцем хотя бы раз для себя, для детей”.