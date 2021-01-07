 

Международный исторический суд удовлетворил иск России к США о возвращении Аляски

07.01.2021, 18:11, Разное
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Международный исторический суд в Калининграде удовлетворил иск России к США о возвращении Аляски.

Подобное обращение ранее рассматривалось Стокгольмским арбитражом при президенте СССР Михаиле Горбачёве в 1989 году, однако подобные дела срока давности не имеют, а очередь для его рассмотрения дошла только сейчас.

Суть претензий СССР к США, заключается в том, что при заключении акта купли-продажи Аляски, между Российской империей и США в 1867 году, не были соблюдены некоторые формальности, а решающим фактом, стало то, что американцы до сих пор не выплатили всю сумму сделки.

Основываясь на этом, Стокгольмский арбитражный суд объявил сделку не имеющей юридической силы и постановил, что в срок до 4 июля 2021 года США должны вернуть территорию Аляски и прилегающих островов, под юрисдикцию Российской империи, а при её отсутствии — правопреемнику, то есть под управление СССР, а при его отсутствии — правопреемнику, то есть Российской Федерации.

В случае отказа возвращать Аляску или в случае затягивания процесса, США обязаны уплатить пени, в виде 0,1% от суммы сделки по современному курсу, с учётом инфляции, за каждый день просрочки. В свою очередь, Стокгольмский арбитраж обязал РФ, вернуть США, ранее полученный авансовый платёж, с учётом инфляции по современному курсу, а так же подготовить и провести, по законам РФ, на территории Аляски и прилегающих островов, референдум, о вхождении в состав РФ.

В случае, если жители Аляски выскажутся против, то согласно закреплённому в уставе ООН праве нации на самоопределение, предоставить Аляске независимость и взять на себя все расходы по организации самоуправления в новом государстве.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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