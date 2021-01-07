Мнение: А почему это все должны подстраиваться, кроме салюточников?

07.01.2021, 18:10, Разное

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Недавно я написал пост о собаках, которые боятся салютов. Тут же сбежались возмущённые салюточники и стали писать, что-де надо приучать своих собак и не портить людям праздник. И я вспомнил, как один умный человек написал, что ещё, оказывается, и сердечники плох-о переносят салюты, так их что, тоже приучать? А то ещё салюточникам не нравилось, что люди, которым первого на работу, из-за них не спят, мол, можно раз в год и потерпеть. И мне стало интересно – а не слишком ли много тех, кого приучать надо? Собаки, сердечники, работающие… Может, проще самих салютопитеков, раз уж они не могут отмечать как нормальные люди (хотя многие, в том числе я, как-то же отмечают Новый год без дурацкого бабаханья и ничего, он для нас тоже таки приходит), а как дикари обязательно надо, обязать стрелять где-нибудь подальше? Или это под них должны все подстраиваться, а их самим подстраиваться под других и ломать себе кайф от выстрелов корона не позволяет?

И кстати, если уже они от выстрелов кайфуют, может, пооригинальнее развлечение для них придумать? Например, собрать их всех и стрелять у них надо головой, пусть радуются! А то можно и в них, раз уж всё равно они такие любители себя калечить..