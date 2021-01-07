 

Пенс был в ярости из-за действий Трампа – сенатор

07.01.2021, 18:06, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс был в ярости из-за действий президента США Дональда Трампа и событий, произошедших в Вашингтоне 6 января. Об этом заявил член Республиканской партии, сенатор от штата Оклахома Джеймс Инхоф, пишет Washington Times.

По его словам, Пенс был очен очень расстроен из-за президента. Инхоф отметил, что никогда не видел Пенса таким злым. Сенатор и виице-президент долго разговаривали, Пенс высказал сожаление о случившемся. 

“Он сказал: “После всего, что я сделал для Трампа…” – приводит издание слова Инхофа.

7 января Конгресс США утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп – 232.

Решение Конгресс принял на несколько часов позже запланированного, так как заседание было прервано сторонниками Трампа, которые взяли штурмом Капитолий.

Во время беспорядков погибло как минимум четыре человека, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Трамп был несогласен с результатами выборов и неоднократно оспаривал их в разных судах.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Сегодня Трамп пообещал “упорядоченную передачу власти” Байдену.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.12 / ФСБ 4 декабря на украинско-российской границе убила гражданское лицо

07.09 / Спустя пять лет после наплыва беженцев шведы предпочитают не вспоминать о былом «гостеприимстве»

14.10 / Российские Ту-160 выполнили полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями

01.01 / За сутки в РФ зафиксировали 27 тыс. случаев коронавируса

31.10 / Конституционный кризис. В Совете Европы призвали Раду не принимать законопроект Зеленского

26.08 / В Ирландии требуют отставки еврокомиссара из-за званого ужина во время карантина

27.10 / В Белом доме заявили о том, что не будут контролировать пандемию

27.10 / В июле 2021 года зарплата украинских учителей увеличится до 7000 грн – Министерство образования

09.10 / США отреагировали на успешный запуск «Циркона»

28.08 / Жительница Петербурга заявила о пропаже мужа после свадьбы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска