Пенс был в ярости из-за действий Трампа – сенатор

07.01.2021, 18:06, Новости дня

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Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс был в ярости из-за действий президента США Дональда Трампа и событий, произошедших в Вашингтоне 6 января. Об этом заявил член Республиканской партии, сенатор от штата Оклахома Джеймс Инхоф, пишет Washington Times.

По его словам, Пенс был очен очень расстроен из-за президента. Инхоф отметил, что никогда не видел Пенса таким злым. Сенатор и виице-президент долго разговаривали, Пенс высказал сожаление о случившемся.

“Он сказал: “После всего, что я сделал для Трампа…” – приводит издание слова Инхофа.

7 января Конгресс США утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп – 232.

Решение Конгресс принял на несколько часов позже запланированного, так как заседание было прервано сторонниками Трампа, которые взяли штурмом Капитолий.

Во время беспорядков погибло как минимум четыре человека, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Трамп был несогласен с результатами выборов и неоднократно оспаривал их в разных судах.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Сегодня Трамп пообещал “упорядоченную передачу власти” Байдену.