В посольстве Великобритании опровергли информацию о послаблении санкций против России

07.01.2021, 18:06, Новости дня

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Посол Великобритании Мелинда Симмонс опровергла информацию о якобы послаблении санкционного режима против России после выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом 7 января в Facebook написала пресс-служба посольства.

“Великобритания поддерживает территориальную целостность Украины и соблюдает санкции против России за незаконную аннексию Крыма. Сообщение о том, что эти санкции были ослаблены, являются ложными”, – сказано в посте.

Лицензия, выданная британским министерством финансов для морских портов Крыма сохраняет решение Совета ЕС оо санкциинной политике в отношении РФ, отмечено в сообщении.

https://www.facebook.com/ukinukraine/posts/3832062743481213

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Великобритания, как не государство-член ЕС начала процедуру инкорпорирования санкционных режимов Евросоюза, в частности РФ, с собственным законодательством. Соотверствующее заявление опубликовано 6 января на сайте МИД.

“Информация о любом послабление Великобританией санкций против России не соответствует действительности. Офис по имплементации финансовых санкций при Казначействе Соединенного Королевства опубликовал “Общую лицензию”, в котором воссоздано уже существующее с 2017 года отступление ЕС от санкционного режима против РФ, введенное решением Совета ЕС 2017/1561 к первоначальному решению 2014/145 / CFSP от 17 марта 2014 года”, – пояснили в МИД.

По информации министерства, в статье 2 решения ЕС 2017/1561 содержится перечень действий физических и юридических лиц, на которые не распространяется санкционный режим ЕС.

“В частности, удовлетворение основных потребностей в портах Крыма: приобретение продуктов питания, лекарств, оплату лечения. Ни о каких других нововведениях речь не идет”, – подчерукнули в министерстве.

Великобритания с 1 января 2021 года разрешила своим судам заходить в Керченский, Ялтинский и Евпаторийский порты оккупированного Крыма. Об этом сообщается в генеральной лицензии, опубликованной 6 января пресс-службой правительства королевства.

В документе говорится, что британским торговым судам разрешено оплачивать лоцманские услуги за проход через Керченский пролив и за пользование крымскими портами. О намерении зайти в порт или пройти под Крымским мостом капитаны судов должны информировать британский регулирующий орган, контролирующий соблюдение санкционного режима (Office of Financial Sanctions Implementation).

После незаконного референдума 16 марта 2014 года Россия аннексировала Крым и Севастополь. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В июле 2014 года Украина закрыла для судоходства морские порты полуострова.

Заход иностранных судов в порты Крыма является нарушением международного права, а также законодательства Украины.