Что грозит Любови Соболь

07.01.2021, 17:56, Разное

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Нужно быть рецидивистом или что-нибудь сломать, чтобы сесть в тюрьму за проникновение в чужой дом. Исследование судебной практики.

Любови Соболь предъявили обвинение по делу о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия. Юристу Фонда борьбы с коррупцией грозит до двух лет лишения свободы за то, что она попыталась взять комментарий у человека, который фигурировал в журналистском расследовании покушения на Алексея Навального.

Дата-отдел «Новой газеты» изучил судебную практику применения части 2 статьи 139 УК. Более половины дел судьи прекращают из-за примирения сторон или незначительного ущерба потерпевшему. Из обвиняемых, которых преследуют только по 139-й статье, лишение свободы грозит лишь тем, кто ранее уже был судим.

Мы прочитали 150 судебных актов и решили рассказать, почему Любовь Соболь — максимально нетипичный подозреваемый по этому уголовному делу.

До суда не дойдет

Обвиняемый по ч. 1 ст. 139 нарушает права хозяина только тем, что проникает в его дом. Максимальное наказание — арест на три месяца. Но Любовь Соболь преследуют по 2-й части за применение насилия к потерпевшей, что может означать угрозу реального срока. Однако без доказательств присутствия подозреваемой в чужой квартире ни по одной из частей привлечь Соболь не получится. На законных, конечно, основаниях.

Более половины дел по ч. 2 ст. 139 УК в прошлом году закрыты приговорами. Дело в том, что,

проникая в чужой дом, человек обычно преследует какую-то преступную цель. Обычно хочет что-то украсть.

За 2019 год половине обвинений по ч. 2 ст. 139 сопутствовали другие уголовно наказуемые деяния.

Обвиняемых только лишь по второй части статьи 139 наказывают реже. Около 40% таких фигурантов уголовных дел были осуждены в прошлом году. При этом в среднем по другим уголовным статьям дела судьи закрывают обвинительными приговорами в гораздо большем проценте случаев. Небольшая доля осужденных за проникновение в чужое жилище объясняется тем, что дела часто прекращаются за примирением сторон.

Как мы считали: используя ГАС «Правосудие», мы изучили все дела по части 2 статьи 139 за 2019 год на наличие в судебном акте других статей и количество обвинительных приговоров по всем делам и делам без сопутствующих статей.Штраф платите!

Небольшая тяжесть преступления позволяет судьям закрывать дела в случае примирения сторон или назначать обвиняемым судебные штрафы.

Мы выборочно изучили 50 постановлений о прекращении уголовного дела по части 2 статьи 139 за 2017–2019 годы. Основная причина прекращения — примирение сторон.

В 70% случаев производство по делу закрывает заявление потерпевшего. Судьи удовлетворяют их, даже если обвиняемый нанес жертве телесные повреждения.

При рассмотрении ходатайств судьи опираются на данные о тяжести нанесенных травм и наличие у обвиняемого судимостей. Все удовлетворенные заявления о прекращении дела указывали на незначительный вред здоровью потерпевшему и положительную характеристику подсудимого.

Ходатайства подсудимых игнорируют чаще всего. В изученных нами делах судьи только пять раз закрыли дело по требованию обвиняемого или его адвоката. При этом два из них были мотивированы примирением с потерпевшими, которые поддержали ходатайства, еще одно — истечением срока давности преступления.

Как мы считали: используя ГАС «Правосудие», мы выборочно прочитали 50 постановлений о прекращении уголовного дела по части 2 статьи 139 за 2017–2019 годы. В каждом судебном акте мы установили причину прекращения производства по делу.

Примирение сторон полностью избавляет подсудимого от наказания. Но если потерпевший не поддерживает заявление следователя или обвиняемого, судья назначает последнему штраф. В изученных нами судебных актах он не превышал 30 000 рублей.

Нетрезвые маргиналы

Проникновение в чужой дом — полноценное уголовное преступление, но последствия для потерпевшего незначительны. Чтобы стать осужденным, они должны быть очевидны: ущерб имуществу или причинение вреда здоровью. Отягчающими обстоятельствами являются прежние судимости и алкогольное опьянение.

Мы выяснили, на что опираются судьи при вынесении обвинительного решения, изучив 100 обвинительных приговоров по 1-й и 2-й части статьи 139 за 2018 и 2019 годы.

Портрет осужденного

Мужчина, который хочет «выяснить отношения»

Преступления по части 1 статьи 139, то есть проникновение в чужой дом без применения угроз и насилия к жильцам, были совершены, чтобы «переночевать», «согреться», «поговорить» или «попросить спиртного».

Чтобы проникнуть в чужое жилище, обвиняемые обычно выбивают окна или ломают замки на дверях. Для этого нужна физическая сила. Среди 52 осужденных по этой статье — 5 женщин, только одна из которых нанесла ущерб чужому имуществу, разбив рукой окно.

Причина проникновения в чужой дом с применением насилия или угроз (ч. 2 ст. 139) всегда одна — поговорить с хозяином. Обычно в роли жертвы выступает женщина, с которой преступник знаком и находится в конфликте.

В состоянии алкогольного опьянения

За 2019 год более 80% незаконных проникновений в чужое жилище были совершены в нетрезвом состоянии. В деле это обстоятельство обычно становится отягчающим, а значит, подталкивает судью в сторону обвинительного приговора.

Фото: DPA / TASS

Ранее судим

42% осужденных ранее привлекались к уголовной ответственности. При этом среди подсудимых, которые не причинили вред здоровью потерпевшему (то есть проходят по части 1), рецидивистов даже больше половины.

Обвиняемые ранее привлекались за кражу, частые нарушения ПДД, грабеж и проникновение в чужое жилище.

Нанес ущерб имуществу

Просто проникнуть в чужой дом для обвинительного приговора недостаточно. Если подсудимый не применил насилие по отношению к потерпевшему, то в деле должны быть доказательства как минимум ущерба имуществу.

За 2019 год 68% осужденных по части 1 статьи 139, чтобы попасть в чужой дом, повредили окно или дверь потерпевшего.

В деле Соболь доказательств ущерба имуществу нет, поэтому юриста привлекают по части 2 — за якобы применение насилия к потерпевшей.

Нанес жертве телесные повреждения

Если вам выбили стекло или дверь, доказать это достаточно просто. Ущерб станет весомым аргументом в пользу обвинительного приговора. В случае с применением насилия не все так просто. Дело в том, что телесные повреждения потерпевшего в данном случае никаких последствий для его здоровья нести не должны: для этого существуют отдельные статьи (например, статья 115 УК — причинение легкого вреда здоровью). Большинство жертв синяки и ссадины не фиксируют — судьи опираются лишь на их словесные показания. В 2019 году только 25% потерпевших обратились к врачу, чтобы зафиксировать повреждения.

Насилие, как показывает судебная практика, обычно исходит от нетрезвых мужчин по отношению к знакомым женщинам. Жертвы сообщают о множественных ударах в области лица и головы.

Как мы считали: используя ГАС «Правосудие», мы прочитали все обвинительные приговоры за 2019 год и 15 приговоров — за 2018 год по части 2 статьи 139 и 50 — по части 1 статьи 139 за 2019 год. В судебных актах мы изучили обстоятельства дела (были или нет телесные повреждения у потерпевшего, ущерб имуществу, алкогольное опьянение у осужденного, непогашенные судимости, какова была цель преступления).

Неполитическое преступление

Политического деятеля за проникновение в чужой дом преследуют, по нашим данным, впервые. Типичный обвиняемый по 139 статье — не оппозиционер, а маргинал. Обстоятельства преступлений похожи и кочуют из одного дела в другое.

Типичное преступление

Попов Д.Д. поссорился со знакомой во дворе ее дома. Подсудимый, опасаясь вызванных жертвой сотрудников полиции, решил зайти к ней в квартиру. Будучи пьяным, он нанес потерпевшей несколько ударов в лицо, чтобы «подавить сопротивление». Жертве пришлось пойти с преступником к себе домой.

Обвиняемый был ранее судим за кражу, грабеж, угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью и неправомерное завладение автомобилем.

Мировой судья судебного участка № 2 в Рязани приговорила Попова к одному году лишения свободы.

«Преступление» Любови Соболь

Подозреваемая, согласно постановлению следователя, который выложил в Сеть ее адвокат Владимир Воронин, пыталась проникнуть в квартиру к Субботиной Г.В. — теще предполагаемого сотрудника ФСБ. Соболь якобы схватила потерпевшую за левую руку и оттолкнула плечом. От этого Субботина «испытала нравственные страдания и физическую боль».

Грозит ли Соболь реальный срок?

Даже если Любовь Соболь осудят, лишение свободы маловероятно. К крайней мере наказания в изученных нами судебных актах, где 139-я была единственной статьей обвинения, судьи прибегали, только если обвиняемый — рецидивист.

В большинстве случаев подсудимые отделываются штрафами. Его максимальный размер — 200 тысяч рублей, но в изученных нами документах сумма не превышала порог 80 тысяч рублей.

Каждый приговоренный к тюремному заключению ранее был судим, но и не все рецидивисты получили реальный срок: трое из 14 обвиняемых с непогашенными судимостями избежали колонии, один из них отделался штрафом.

Наказания за проникновение в дом без применения угроз и насилия не включают лишение свободы. Судьи в 27 из 50 случаев приговаривали обвиняемых к обязательным работам сроком от 90 до 300 часов.

Как мы считали: используя ГАС «Правосудие», мы прочитали все обвинительные приговоры за 2019 год и 15 приговоров — за 2018 год по части 2 статьи 139 и 50 — по части 1 статьи 139 за 2019 год. Судебные акты мы отсортировали по избранной мере наказания.Дарья Таланова

Дата-отдел «Новой газеты»

«Новая газета»