Ученые создали катализатор для легкой переработки любого пластика

07.01.2021, 17:46, Новости дня

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Наконец-то отходы из полимерных материалов станут полноценным источником сырья, говорят ученые. Создан универсальный катализатор для разложения любого вида пластика на ценные ингредиенты, которые можно повторно использовать в производстве.

В катализаторе содержится рутений и диоксид церия, благодаря чему отходы необходимо нагревать до температуры всего 473 градуса по Кельвину, что на сто градусов ниже, чем при уже существующей технологии.

Это значит, что затраты энергии для переработки становятся намного меньше, а сырье на выходе – дешевле, отмечают разработчики. Ученые намерены и далее проводить изыскания новых катализаторов, которые позволят разлагать любые полимеры при более низких температурах.