 

Ученые предупреждают о возможности сильного похолодания в Европе

07.01.2021, 17:46, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Аномальное потепление в стратосфере может привести к катастрофическим изменениям климата во всем Северном полушарии, предупреждают ученые.

Нынешние сибирские морозы могут усилиться на территории северной Азии. Похолодание уничтожит мягкий климат в Западной Европе. На территории Великобритании зимой могут быть такие же морозы, как, например, в Якутии.

Кстати, британцы уже знакомы со «Зверем с востока». Так назвали внезапное похолодание в феврале 2018 года, когда холодная воздушная масса из РФ неожиданно двинулась далеко на запад. Тогда и в самой РФ средняя температура упала на пять градусов ниже обычного. Однако это могло быть всего лишь предупреждением матушки-природы. Что будет далее, прогнозировать трудно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.12 / Собянин исключил запрет продажи алкоголя на Новый год

29.08 / WT – развал договора СНВ-III с Россией может обойтись США в $400 млрд

20.08 / Independent – за время пандемии удвоилось число британцев, страдающих от депрессии

29.12 / Ученые рассказали, от чего зависит здоровый сон

20.08 / В Италии поезд без машиниста отправился в путь и сошел с рельсов

24.12 / Богуцкая заявила, что переболела COVID-19, и назвала маски “пустым отвлекающим маневром”

18.08 / Группу нелегальных лесорубов задержали в Иркутской области

15.08 / В Беларуси выпускники и работники школ возвращают грамоты. От президентской стипендии отказались 100 лауреатов

05.07 / Началась проверка после стрельбы под Веной с участием россиян

02.08 / Трамп сообщил, сколько заработал за 2019 год

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска