Ученые предупреждают о возможности сильного похолодания в Европе

07.01.2021, 17:46, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Аномальное потепление в стратосфере может привести к катастрофическим изменениям климата во всем Северном полушарии, предупреждают ученые.

Нынешние сибирские морозы могут усилиться на территории северной Азии. Похолодание уничтожит мягкий климат в Западной Европе. На территории Великобритании зимой могут быть такие же морозы, как, например, в Якутии.

Кстати, британцы уже знакомы со «Зверем с востока». Так назвали внезапное похолодание в феврале 2018 года, когда холодная воздушная масса из РФ неожиданно двинулась далеко на запад. Тогда и в самой РФ средняя температура упала на пять градусов ниже обычного. Однако это могло быть всего лишь предупреждением матушки-природы. Что будет далее, прогнозировать трудно.