На рынке представили первый смартфон линейки Realme Koi

07.01.2021, 17:36, Разное

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Новый стильный аппарат на рынке смартфонов представила китайская компания Realme. Koi, пионер в одноименной линейке, название которого или Realme V15, получил уникальные внешние панели и мощную «начинку» и более миллиона предзаказов.

Первенец в серии, чье название посвящено породе декоративного карпа, официально представлен для потенциальных покупателей. Хорошая маркетинговая кампания, проведенная перед выведением на рынок, дала результат, и предварительные заказы поклонники продукции бренда оставили на сайте в количестве свыше миллиона. Основатель и руководитель корпорации Ли Бинчжун озаглавил своей целью выпуск смартфонов для молодежи. Аппараты не только имеют эффектный и стильный внешний вид, но и отличную производительность.

Так, первый Realme Koi Realme V15 оборудован мощным и производительным однокристальным процессором MediaTek Dimensity 800U, который дополняет чип оперативной памяти типа LPDDR4X объемом в 6 или 8 гигабайт, в зависимости от модификации устройства. Контент в смартфоне можно хранить на 128-гигабайтном флэш-накопителе UFS 2.1.

OLED-дисплей Realme V15 размером в 6,4 дюйма имеет разрешение 2400 на 1080 точек, а его максимальная яркость соответствует 600 кд/м2. Главный датчик основной камеры в гаджете 64-мегапиксельный, два других датчика – в 8 и 2 миллиона пикселей. Селфи-объектив в девайсе 16-мегапиксельный. Долгую работу телефона обеспечит аккумулятор вместительностью 4310 мА•ч и 50-ваттная зарядка. При этом стоимость новинки составит 230 и 310 долларов, а прямые продажи начнутся уже 14 января.