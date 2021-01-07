Нутрициолог Трофимов рассказал, какие каши полезны для организма

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07.01.2021, 17:36, Разное
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Тюменский нутрициолог Артём Трофимов рассказал tumentoday.ru, какие каши полезны для организма человека. По мнению эксперта, лучше употреблять злаковые культуры.
Трофимов объяснил, что традиционная манная каша – это крахмал с минимальным количеством полезных веществ. Поэтому лучше употреблять овсянку, перловку, гречку, кукурузу, ячмень и пшено. Это целый комплекс питательных витаминов и минералов, которые необходимы человеку. Что касается риса – злакового растения и источника углеводов, то в нём содержится натрий, задерживающий жидкость и способствующий увеличению объёма мускулатуры.

Доктор рекомендует употреблять каши на завтрак, так как они богаты клетчаткой, ценным растительным белком и медленными углеводами, которые придают человеку силу и энергию. Концентрация глюкозы в крови не поднимется и съеденная порция не навредит фигуре, поскольку крупы отличаются невысоким гликемическим индексом.

В тоже время ужинать нутрициолог советует полезной белковой пищей, строительным материалом для мышц, сосудов и всего организма. Это может быть рыба, морепродукты, нежирное мясо, птица, яйца и кисломолочные продукты.



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