Ученые рассказали о новой версии аномального потепления в Арктике

07.01.2021, 17:36, Разное

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Российские исследователи провели исследование, в ходе которого обнаружили новый фактор, повлиявший на процесс аномального потепления в Арктике. По мнению исследователей, большое значение сыграли землетрясения, произошедшие на Алеутской дуге.

На первом этапе учеными из МФТИ был проведен анализ исторических данных, свидетельствующих о двух масштабных землетрясениях в XX веке на территории Алеутской дуги, представляющей собой цепь вулканических островов, тянущуюся от Аляски до Камчатки и являющуюся ближайшей к Арктике сейсмически активной областью. Примечательно, что спустя полтора-два десятка лет после каждого из упомянутых катаклизмов в Арктическом регионе имело место повышение температуры. Эксперты создали компьютерную модель динамики возбуждения литосферы, описавшую распространение тектонических волн. Как полагают ученые, данные колебания передвигаются со скоростью до 100 км/год. Соответственно, такие данные коррелируют с фактами задержки между сериями землетрясений и последующих потеплений, что объясняется потребностью во времени для прохождения пары тысяч километров от дуги до Арктики. В результате деформации от волн генерируется ряд дополнительных напряжений в атмосфере, разрушающих вечную мерзлоту, подо льдом которой скапливается метан. Затем метан проникает в воды шельфа и окружающую атмосферу, и этот процесс провоцирует парниковый эффект, способствующий потеплению климата в регионе.

Специалисты отметили, что модель, созданная ими, еще требует фактического подтверждения, которое они планируют получить в ходе дальнейших исследований. Впрочем, по словам экспертов, даже если теория о новом факторе потепления окажется верной, это никоим образом не уменьшает негативного влияния на глобальное потепление выбросов углекислого газа.