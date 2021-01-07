 

Ученые рассказали о новой версии аномального потепления в Арктике

07.01.2021, 17:36, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российские исследователи провели исследование, в ходе которого обнаружили новый фактор, повлиявший на процесс аномального потепления в Арктике. По мнению исследователей, большое значение сыграли землетрясения, произошедшие на Алеутской дуге.
На первом этапе учеными из МФТИ был проведен анализ исторических данных, свидетельствующих о двух масштабных землетрясениях в XX веке на территории Алеутской дуги, представляющей собой цепь вулканических островов, тянущуюся от Аляски до Камчатки и являющуюся ближайшей к Арктике сейсмически активной областью. Примечательно, что спустя полтора-два десятка лет после каждого из упомянутых катаклизмов в Арктическом регионе имело место повышение температуры. Эксперты создали компьютерную модель динамики возбуждения литосферы, описавшую распространение тектонических волн. Как полагают ученые, данные колебания передвигаются со скоростью до 100 км/год. Соответственно, такие данные коррелируют с фактами задержки между сериями землетрясений и последующих потеплений, что объясняется потребностью во времени для прохождения пары тысяч километров от дуги до Арктики. В результате деформации от волн генерируется ряд дополнительных напряжений в атмосфере, разрушающих вечную мерзлоту, подо льдом которой скапливается метан. Затем метан проникает в воды шельфа и окружающую атмосферу, и этот процесс провоцирует парниковый эффект, способствующий потеплению климата в регионе.

Специалисты отметили, что модель, созданная ими, еще требует фактического подтверждения, которое они планируют получить в ходе дальнейших исследований. Впрочем, по словам экспертов, даже если теория о новом факторе потепления окажется верной, это никоим образом не уменьшает негативного влияния на глобальное потепление выбросов углекислого газа.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.11 / Садальский разразился гневной тирадой в адрес телешоу “Голос” после победы “новой протеже Алсу”

10.12 / Скандалы: Мадам Кириенко

25.09 / Мнение: О распилах в Крыму

26.07 / Заразившаяся Настя Ивлеева: Коронавирус уже у всей семьи!

26.12 / Чем займется Трамп после ухода из Белого дома

15.12 / “Имеет значительный потенциал”: Эксперты рассказали о выгоде одномоторного “брата” Су-57 для России

02.07 / Россияне поддержали поправки к Конституции: что будет дальше

11.08 / ЦИК Белоруссии пригрозил повышать результаты Лукашенко, пока протесты не прекратятся

26.10 / Власти Белоруссии о первом дне “общенациональной забастовки” – Попытка раскачать ситуацию провалилась

13.09 / Кристина Асмус потеряла голос накануне важной съёмки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска