Египет анонсировал испытания «Спутника V»

07.01.2021, 17:30, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» могут начаться в Египте в ближайшее время, досье клинических исследований уже передано министерству здравоохранения страны, рассказал помощник главы ведомства Мухаммад Хассани.

«(Производитель – ред.) российской вакцины «Спутник» передал досье клинических исследований министерству здравоохранения, и предполагается, что они скоро начнут клинические исследования в Египте», – передает сообщение Хассани РИА «Новости».

Ранее Египет выразил надежду на совместное производство российской вакцины «Спутник V», тема обсуждалась соответствующими ведомствами двух стран.