В Сочи возбудили дело после природных пожаров

07.01.2021, 17:30, Новости дня

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Сочинская полиция возбудила уголовное дело после многочисленных пожаров в горно-лесной труднодоступной местности, сообщили в городском управлении МВД.

«По фактам возгорания лесной подстилки на участках лесного массива города Сочи следственным управлением УВД по городу Сочи возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в дни новогодних праздников в Сочи произошло порядка десяти природных пожаров. Для их ликвидации спасатели применяли авиацию. Министерство природных ресурсов Краснодарского края ввело запрет на посещение лесов до 11 января.

В пятницу днем загорелась на площади около 500 квадратных метров сухая подстилка в лесу близ села Головинка Лазаревского района Сочи, который относится к Туапсинскому лесничеству.

В субботу власти сообщали о том, что огнем было охвачено 5,5 гектара. В воскресенье с рассветом тушение продолжилось. Очаг возгорания на площади свыше 40 гектаров был локализован, взят спасателями в кольцо.