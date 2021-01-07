Чичваркин: В Украине управляет воровская власть. А в России – бандитская

07.01.2021, 17:14, Новости дня

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В интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону живущий в Великобритании российский бизнесмен Евгений Чичваркин заявил, что сейчас Украиной управляет “воровская власть”, а Россией – “бандитская”.

“Мир – он как воля и представление. У меня есть представление, а у них нет ни воли, ни представления, к сожалению. У властей. Ни у наших, ни у ваших. Так получилось, что в вашей стране управляет (сейчас я не могу утверждать) достаточно воровская власть. А у нас – бандитская. К сожалению, но это факт. Про нынешнего президента [Украины] и его окружение у меня реально таких фактов нет, но абсолютный факт – что не двигаются реформы… И даже земельная реформа, которая выглядела очень правильной, отложена. Может быть, она отложена правильно, потому что каких-то правильных больших цифр не будет”, – заявил Чичваркин.

Бизнесмен рассказал, что недавно обсуждал с российским оппозиционером Алексеем Навальным “природное российское достояние” – “Газпром” и “Роснефть” – и их продажу по частям.

“Все тоже согласились, что это [продажа “Газпрома” и “Роснефти”] потребует нескольких лет на подготовку. Все должно быть причесано, чтобы бюджет получил максимальную цену. Наверное, в этом есть какая-то логика. Сейчас всех вакцинируют – через три месяца мы посмотрим, как это все движется дальше”, – подчеркнул бизнесмен.

Он отметил, что воплощение реформ в странах зависит исключительно от властей.

“От правительства. Это же парламентско-президентская республика. От парламента и президента. Нет воли. Я смотрю, но годы уходят в моей родной стране, в России, годы уходят в Украине”, – резюмировал Чичваркин.

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Чичваркин родился в 1974 году в Ленинграде. В 1996 году окончил Государственную академию управления в Москве (сейчас – Государственный университет управления). Во время учебы открыл несколько торговых точек на одном из московских рынков. После окончания академии поступил в аспирантуру, но диссертацию не защитил, поскольку полностью ушел в бизнес.

В 1997 году вместе с другом создал компанию “Евросеть”, которая со временем стала крупнейшим российским сотовым ритейлером. В 2008 году российские силовики провели обыск в центральном офисе фирмы, расследуя дело о похищении бывшего экспедитора “Евросети”, которого служба безопасности компании обвиняла в кражах сотовых телефонов. В том же году Чичваркин и его партнер продали “Евросеть”, а сам бизнесмен покинул пост председателя совета директоров компании и улетел в Лондон, где живет до сих пор. В РФ против Чичваркина возбудили уголовное дело. В 2009 году Россия объявила бизнесмена в международный розыск. Дело против него закрыли в начале 2011 года, но Чичваркин отказался возвращаться в страну, опасаясь новых преследований. Свое возвращение в РФ Чичваркин допускает только в случае смены нынешней власти.

В Великобритании Чичваркин занимается бизнесом, у него есть винный магазин Hedonism Wines в Лондоне. В 2018 году он открыл в лондонском районе Mayfair ресторан “Хайд”.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube