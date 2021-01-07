Израиль опроверг информацию о подпольных поставках вакцин для элиты в Украину

07.01.2021, 17:14, Новости дня

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В пресс-службе израильского министра здравоохранения Йоэля Эдельштейна исключили возможность тайных поставок вакцин от коронавируса из Израиля. Представитель министра дал комментарий “BBC Україна”.

“Вакцины требуют глубокой заморозки. Невозможно, чтобы кто-то их незаметно транспортировал”, – сказал он.

В минздраве Израиля также заявили, что пока не планируют начинать официальное расследование из-за сообщений в украинских СМИ.

В начале года украинский бизнесмен Михаил Бродский заявил, что ряд нардепов и представителей правительства Украины, в частности премьер-министр Денис Шмыгаль и нардеп Михаил Радуцкий, тайно вакцинировались против COVID-19 нелегально ввезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer.

Радуцкий назвал заявление Бродского “бредом”, а Шмыгаль поручил МВД и Минздраву провести проверку.

Политики отметили, что будут вакцинироваться за свой счет, когда вакцины официально завезут в Украину.

Главный санврач Виктор Ляшко сообщал, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Позже он говорил, что Украина может получить дополнительно еще 8 млн доз. О том, что Украина получит 16 млн доз вакцины, 29 декабря заявлял министр Кабмина Олег Немчинов.

Первая партия вакцины против коронавируса по программе COVAX поступит в Украину в марте 2021 года и составит 1,2 млн доз, сообщили в Минздраве.

31 декабря Министерство здравоохранения Украины сообщило о покупке первой партии вакцины против коронавируса на сумму 964 млн грн. Речь идет о китайской вакцине от COVID-19 компании Sinovac Biotech. 700 тыс. доз вакцины, по словам президента Владимира Зеленского, Украина получит зимой 2021 года.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.