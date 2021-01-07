За день до локдауна украинский бизнес не понимает, по каким правилам будет работать – Европейская бизнес-ассоциация

07.01.2021, 17:14, Новости дня

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Бизнес обеспокоен ситуацией, сложившейся с карантинными ограничениями. Об этом заявили в Европейской бизнес-ассоциации, заявление было опубликовано 6 января.

“5 января на закрытом заседании Кабинета Министров Украины были приняты изменения в правила работы бизнеса во время локдауна с 8 по 25 января (о внесении изменений в постановление КМУ №1236). По информации, обнародованной в СМИ, к товарам, разрешенным к реализации, добавили прессу и бытовую химию. Однако, по состоянию на вечер 6 января соответствующее новое постановление КМУ обнародовано не было”, – сказано в сообщении.

По информации ЕБА, местные органы власти начали выдавать проколы на основе предыдущей редакции постановления Кабмина. В Киеве есть решение, по которому продааи прессы и бытовой химии, заготовка отходов запрещены.

“Таким образом, за день до локдауна бизнес не понимает, по каким правилам ему все же придется работать. Более того, бизнес должен за один день провести инвентаризацию продукции, чтобы понимать, что убирать, а что оставлять на полках. Если же на полке окажется товар, который нельзя провадать, то штраф составит 17 тыс грн”, – подчеркнули в бинес-ассоциации.

В ЕБА уверены, что такие решения не устанавливают честные и прозрачные правила игры. Предприниматели не понимают, за продажу какой продукции могут получить штрафы.

“Непонятно, почему сохранили запрет на продажу табачных изделий, имеющихся в местах продажи продуктов питания, в которые потребители получили беспрепятственный доступ. Потери госбюджета от неуплаты только акцизного налога с табачных изделий составят не менее 150 млн. грн. Логика подсказывает, что если эту продукцию нельзя будет купить в официальной торговой сети, то ее можно будет приобрести нелегально”, – считают в ЕБА.

В ассоциации также подчеркнули, что правительство не учло потребностей пожилых людей, не умеющих делать заказы по интернету. Поэтому бизнес-сообщество предлагает предоставить в магазине доступ потребителям ко всему ассортименту продукции.

В ЕБА прогнозируют, что в первые дни локдауна украинцы могут столкнуться с невозможностью приобрести товары повседневного спроса и табачные изделия. Ассоциация призвала Кабмин максимально быстро опубликовать принятое постановление, чтобы бизнес понимал как ему действовать с 8 января.

С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать “карантин зимних каникул”. В этот период будет запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

4 января представители Американской торговой палаты заявили, что украинскому правительству следует пересмотреть условия карантина, так как в этот период в Украине запрещается торговля любыми товарами, кроме продуктов питания, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, средств гигиены и связи, а также кормов, ветеринарных препаратов, семян, средств защиты растений. Любые другие товары можно будет заказать только с адресной доставкой.

В организации заявили: чтобы выполнить требование Кабмина, супермаркеты будут вынуждены закрывать некоторые отделы или запрещать продажу таких товаров непосредственно при расчете на кассе.

Глава Минздрава Украины Максим Степанов 5 января сообщил, что во врем локдауна магазины смогут продавать товары, которые относятся к продуктам питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами и средствами защиты растений.

“Торговая деятельность другими группами товаров может проводиться только с адресной доставкой. Были вопросы по поводу бытовой химии. Думаю, сегодня на заседании правительства сделаем уточнение, чтобы у всех было понимание”, – сказал Степанов.