 

Глава дома Рокфеллеров предсказал рекордное падение доллара США

07.01.2021, 17:11, Разное
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Филантроп Дэвид Рокфеллер-младший призвал всех как можно быстрее избавиться от американской валюты из-за её скорого краха.

«Соединённые Штаты вступили в период нестабильности и золотое время доллара подошло к концу. На американскую валюту давят со всех сторон: гигантский внешний долг, торговая война с Китаем, беспорядки внутри страны, коронавирус и противостояние между Трампом и Байденом. По моим расчётам только в этом году доллар потеряет как минимум половину своей стоимости к другим мировым валютам, а дальше может отправиться в свободное падение. Это спровоцирует цепную реакцию, и вся экономика США окажется в глубочайшем кризисе. Уже через пару лет уровень жизни американцев и мексиканцев может сравняться, и это будет ещё позитивный сценарий», – заявил он.

После этого заявления ведущие мировые инвестиционные фонды начали избавляться от долларов и акций американских компаний. Взгляды Рокфеллера разделяют и представители дома Ротшильдов. Они отказались от вложений в экономику США ещё в 2019 году.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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