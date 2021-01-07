«Доступная среда» уходит в карман

07.01.2021, 17:04, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Как российские чиновники поддерживают себя за счет инвалидов: исследование.

В первой части этого материала мы рассказали историю двух екатеринбургских семей, где есть дети с аутизмом. Обе столкнулись с отсутствием реальной помощи в адаптации детей на раннем этапе развития. «У нас огромная страна, мы обладаем такими ресурсами! Когда нам перечисляют, владельцами чего мы являемся как граждане, я думаю — а где у меня это все? Если мы все такие богатые, почему один человек такой бедный?» — рассуждает руководитель фонда помощи детям с аутизмом «Я — особенный» Александрина Хаитова.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАССЧИТАЙТЕ РАНЕЕПочему российские города не становятся доступнее для инвалидов?

«Новая газета» представляет фундаментальное исследование жизни семей с особенными детьми и программы «Доступная среда», которая призвана им помогать.

В первой части мы рассказывали:

— насколько занижены данные о количестве детей-инвалидов в России;

— как особенных детей «выживают» из школ;

— как родители сами пытаются их реабилитировать (и иногда добиваются успехов).

Распределение денег

Россия занимает 1-е место в мире по площади лесов и запасам газа, 2-е место в мире по запасам пресной воды и угля, 6-е или 8-е место по запасам нефти. При этом, как сообщает Росстат, в 2020 году 20 млн россиян остаются за чертой бедности. Значительную часть современных бедняков составляют люди с ограниченными возможностями. Причем в некоторых семьях проживает не один инвалид, а сразу несколько, и это еще больше ухудшает их финансовое положение. Кроме того, большинство тяжелых детей-инвалидов воспитываются матерями-одиночками.

По мнению Александрины Хаитовой, денег на социальную сферу из бюджета направляется «более чем достаточно», но их «высасывает» чиновничество.

Александрина Хаитова. Фото: Галина Соловьева

В 2016 году государство приняло для особых детей «Концепцию ранней помощи». Средства на реализацию этой концепции должны были выделяться в рамках федеральной программы «Доступная среда».

— За 2020 год вся эта программа получила 59 млрд рублей, — говорит социальный предприниматель, экономист Леонид Белоусов. — Смотрим отчеты о ее финансировании. Вот есть подпрограмма «Совершенствование системы комплексной реабилитации инвалидов», на нее отводится более 38 млрд рублей. Из них 35,5 миллиарда — изготовление и ремонт технических средств реабилитации. Незначительная доля финансирования была перечислена в регионы, а собственно

на мероприятия по реабилитации инвалидов, включая «Концепцию ранней помощи», потрачено меньше одного процента средств.

— (продолжает) По другой подпрограмме больше 19 млрд направляются на «совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы». То есть существенная часть денег, которые, как мы думали, дополнительно выделяются на то, чтобы помочь людям, по факту пошли на содержание бюджетных организаций и на оплату чиновников, которые выдают или не выдают людям инвалидность. За предыдущие годы структура расходов примерно такая же.

«Новая газета» обратилась в Министерство труда и социальной политики РФ с вопросом, в каком объеме и по каким статьям финансировалась «Концепция ранней помощи» на протяжении предыдущих четырех лет и какие результаты достигнуты.

ОФИЦИАЛЬНОИз ответа Минтруда — «Новой газете»

«С 2019 года регионам предоставляется субсидия на реализацию мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов), включая раннюю помощь <…> Включение в региональные программы мероприятий по ранней помощи — одно из обязательных условий для получения субсидии. Эти средства можно направлять на приобретение в организации, оказывающие услуги ранней помощи, реабилитационного и абилитационного оборудования, техники, подготовку специалистов. На эти цели на 2020–2023 годы заложено по 554,2 млн руб. ежегодно»

Леонид Белоусов. Фото из личного архива

— На мой взгляд, чиновники опять ушли от конкретного ответа, — говорит экономист Леонид Белоусов. — 554 миллиона рублей — это сумма трансферов на все регионы, в том числе и на мероприятия для всех инвалидов, а не только детей. Проблема в том, что Министерство труда и социальной политики нигде не приводит конкретных цифр финансовых затрат на «Концепцию ранней помощи» за все прошлые годы, потому что такой статистики у него просто нет, — резюмирует он.

По внутреннему убеждению комиссии

19 млрд в год выделяется по федеральной программе «Доступная среда» на обеспечение работы комиссий медико-социальной экспертизы (МСЭ). Родители детей-инвалидов при этом жалуются на плохую работу этих комиссий и отсутствие доверия к ним. Иногда инвалидность дается совсем не тем людям, которым она реально положена, и объяснить это невозможно ничем, кроме коррупции, говорят собеседники «Новой газеты». А вот свои законные льготы людям часто приходится «вырывать зубами».

— Приезжаешь на МСЭ и сидишь в очереди. Можешь час, два, можешь — восемь часов просидеть.

«Родители ревом ревут — инвалидность не получить!»

— говорит Александрина Хаитова. — Лично мы бились три года, чтобы оформить инвалидность на явно больных детей. Некоторые люди умирают, так и не дождавшись инвалидности.

Денис Журыбеда руководит екатеринбургской организацией инвалидов и родителей детей-инвалидов «Сердце в ладонях». Дочери Дениса 13 лет, у нее тяжелая форма ДЦП. Большую часть жизни девочка проводит в инвалидной коляске.

Денис Журыбеда с дочкой. Фото из семейного архива

Денис не удовлетворен качеством работы МСЭ. На каждого человека, признанного инвалидом, при прохождении комиссии составляется индивидуальная программа развития и адаптации (ИПРА). Сюда должны включаться все технические средства и мероприятия по реабилитации, в которых нуждается человек. Тогда он имеет право получать их за счет бюджета. Однако, по словам Журыбеды, члены комиссий часто не включают в эту программу даже самое необходимое. А если какие-то потребности инвалида не отражены в ИПРА, это означает, что нужные вещи и услуги людям придется оплачивать самостоятельно.

— Члены комиссии МСЭ работают примерно, как наши судьи: они опираются на свое «внутреннее убеждение» и собственные представления о том, что требуется нашим детям, — говорит Журыбеда. — Например, моему ребенку нужна специальная ортопедическая обувь для прогулок.

«А зачем вам обувь, если вы с коляски не встаете?» — спрашивают меня на МСЭ. И они ее вычеркивают! А обувь нужна, элементарно, чтобы ноги зимой на прогулке не мерзли.

— (продолжает) Надо, чтобы в этих комиссиях МСЭ участвовали представители общественных организаций, которые связаны с инвалидами. Это бы реально улучшило качество работы этих комиссий, — считает он.

Где растворяются деньги?ОФИЦИАЛЬНОИз ответа Минтруда — «Новой газете»

«Финансирование медико-социальной экспертизы осуществляется по программному принципу. То есть все средства на обеспечение деятельности медико-социальной экспертизы заложены в государственной программе «Доступная среда». Других источников финансирования нет. <…> Всего в стране работает более 1,8 тысячи бюро, в которых трудятся порядка 17 тысяч человек».

Экономист Леонид Белоусов полагает, что комиссии МСЭ и до принятия этой федеральной программы оказывали государственные услуги, и поэтому, разумеется, их работа всегда финансировалась из федерального бюджета. Для чего же понадобилось переносить эти расходы в программу «Доступная среда»?

— «Имиджевая» сторона бюджета выиграла, — говорит Белоусов. — Программа «Доступная среда» наполнена деньгами на несколько десятков млрд рублей. Рапорты об этом слышны с трибун и видны в СМИ. А по факту — более 90% денег, заложенных в программу, предусмотрены на финансирование организаций, учрежденных федеральными исполнительными органами власти. Таким образом,

деньги, выделенные вроде бы на помощь инвалидам, растворяются в недрах госструктур.

5-летний пациент с ДЦП получил коляску, купленную на средства благотворителей. Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Может быть, теперь, благодаря изменению схемы финансирования, в деятельности медико-социальной экспертизы наметился долгожданный прорыв, исчезли изнурительные очереди перед дверями комиссий, а сами они стали работать лучше?

В ответ на эти и другие вопросы «Новой газеты» Министерство труда и социальной политики РФ прислало подробный перечень изменений нормативно-правовых актов, разработанных ведомством за последние 10 лет. Большинство изменений касаются Правил признания лица инвалидом. Конкретной информации, насколько эти меры помогли (или нет?) уменьшить очереди перед дверями медкомиссий и удалось ли на практике сократить срок оформления инвалидности для конкретного человека, ответ министерства, к сожалению, не содержит.

Из ответа Минтруда — «Новой газете»

«В рамках программы ведется работа по совершенствованию действующих нормативов, процедур, регламентов и уровня обеспеченности необходимыми техническими средствами реабилитации».

Такой ответ порождает у эксперта еще больше вопросов, ведь это — именно те мероприятия, которые чиновники должны осуществлять и без специальной программы.

— Может сложиться впечатление, что за принятые решения и выпущенные нормативно-правовые акты государственные служащие получили дополнительное профинансирование из программы «Доступная среда», — недоумевает Леонид Белоусов. — Если это так, то как выпуск нормативно-правовых актов относится к миллиардам рублей, потраченным на программу? Почему финансирование шло из программы «Доступная среда» — совершенно непонятно! Если работы, перечисленные министерством, не финансировались из программы «Доступная среда», то зачем эти работы указаны в ответе?

Технический подход

Согласно отчетности, тридцать пять млрд рублей в год по программе «Доступная среда» идут на ремонт и производство технических средств реабилитации (ТСР). Эксперты считают, что это очень приличные суммы. Однако, по словам получателей, качество предоставляемых инвалидам технических средств реабилитации также оставляет желать лучшего.

— Реабилитация и медицинское обслуживание низкого уровня, если бы было у нас все хорошо, люди бы не ездили за границу и не лечили там своих детей, — говорит Денис Журыбеда.

— Государство бесплатно предоставляет нам средства технической реабилитации, произведенные исключительно в России. Но 90% этих ТСР не соответствуют требованиям к качеству!

— (продолжает) Вы сами сядьте в эту коляску, поездите. Ну или, например, возьмем туторы — ортопедические приспособления для ног. После этих туторов ребенку может потребоваться лечение в Германии, потому что они выворачивают детям бедра.

Денис Журыбеда. Фото из личного архива

Из-за некачественных ТСР многие россияне покупают импортные средства реабилитации за собственные деньги. По закону в этом случае государство обязано компенсировать затраты.

ПРОДОЛЖЕНИЕ