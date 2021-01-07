В Малайзии начали производить дроны из листьев ананаса

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07.01.2021, 16:54, Новости дня
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Волокна, содержащиеся в листьях ананаса, вполне подходят для производства одноразовых деталей для беспилотных летательных аппаратов. Идея использовать отходы, которых много в стране, пришла в головы группе местных ученых.

В частности, можно изготовлять из этого материала корпусы дронов, которые получаются прочными и дешевыми, отмечают специалисты. По крайней мере, теперь не так дорого обойдется ремонт разбитого при посадке БПЛА, что случается очень часто.

Также исследователи утверждают, что те же отходы можно в перспективе применять в аэрокосмической отрасли для создания различных деталей больших и малых летательных аппаратов. Однако сначала нужно убедиться, что материал действительно соответствует расчетным параметрам.



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