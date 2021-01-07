В Сети впервые показали со всех сторон самый доступный современный флагман Redmi K40 Pro

07.01.2021, 16:44, Разное

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Флагман, самый доступный по цене на рынке, готовит компания Redmi. K40 Pro показали в Сети со всех сторон, продемонстрировав особенности смартфона и его селфи-камеры.

Новые снимки грядущей новинки обнародовали в интернете перед официальным анонсом. Качественные изображения Redmi K40 Pro в первый раз продемонстрировали, как выглядит устройство со всех сторон и спереди, тогда как заднюю крышку инсайдеры уже ранее показывали. Плоская дисплейная панель имеет одинаковые рамки сверху и на боковинах, тогда как нижняя грань более широкая.

При этом менеджмент корпорации четко озвучил намерения не переходить на изогнутые экраны. Причиной тому стала ценовая политика, поскольку плоский дисплей стоит существенно дешевле. Тем не менее, это жидкокристаллическая матрица с высококачественным изображением и его большой частотой смены картинки. Redmi K40 Pro станет наиболее демократичным по стоимости флагманом, построенном на самой современном однокристальном чипсете от марки Qualcommm. Он станет одним из пионеров в применении Snapdragon 888, дополнять процессор будут емкие чипы оперативной памяти.

Новым в флагмане от Redmi для поклонников станет размещение его фронтальной камеры. Несмотря на ожидание многих поклонников бренда, селфи-объектив будет врезанным в круглое отверстие сверху в центре передней панели, а не выдвижным. Что же до основного блока фото-видео-датчиков, то главным в нем станет 108-мегапиксельный сенсор. Каким станет расширение остальных объективов, информации пока нет. Кроме того, покупатель получит в Redmi K40 Pro набор стереодинамиков, вместительная аккумуляторная батарея на 4,5 мА•ч и быструю зарядку. На прилавках магазинов аппарат должен появится уже в текущем месяце.