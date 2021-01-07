 

Вера Брежнева раcкрыла самую большую ценность новогодних каникул для нее

07.01.2021, 16:44, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Вера Брежнева в своем микроблоге Instagram пояснила поклонникам, за что она больше всего любит новогодние каникулы. Певица призналась, что какую самую большую ценность несут для нее зимние праздники.
По словам Веры Брежневой это период, когда время замедляется. Артистка пояснила фолловерам, что ей «определенно нравится такая скорость и ее внутреннее состояние при этом». Во время новогодних каникул супруге Константина Меладзе хочется просто побыть с семьей и уделить время друзьям. При этом Вера Брежнева не скучает по шумным вечеринкам и корпоративам, хотя является публичным человеком, который к этому привык. Плотный рабочий график сменили тихие семейные вечера в виду того, что существуют ограничения из-за пандемии. Также она призналась, что раньше на новогодних каникулах она отсыпалась и много ела.

Вера Брежнева ранее показала фолловерам праздничные снимки, которые были сделаны в настоящем лесу. Артистка позировала на фоне елки со светящейся гирляндой в белоснежном теплом костюме и бежевой шапке, а вокруг был новогодний реквизит. Кадры, как считают поклонники, получились по-настоящему волшебными, а знаменитость излучала на фото счастье и позитив.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.10 / Мнение: “Neon Synth Socialist State”

24.12 / Мнение: А КАК, интересно, заклёпкомэтры читают книги, в которых НЕТ историтческой достоверности?

31.12 / Под боком у «русского медведя»

25.11 / «Где гарантии, что он не устроит пожар на территории университета»

04.07 / Москва ожидает «сбалансированного» решения по собору Святой Софии

17.09 / Мнение: Почему Трампу должны дать Нобелевскую премию?

23.08 / Мнение: Глиссирующая амфибия, Никола вслед за Теслой и британские экологи за Россию

09.11 / Мнение: Аристотель о демократии, достойные зарплаты и чёрные протесты в Нигерии

11.10 / Мнение: Идлиб помнит о Джордже Флойде

23.10 / Мнение: 5 великих картин, выложенных с максимальным увеличением

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска