Вера Брежнева раcкрыла самую большую ценность новогодних каникул для нее

07.01.2021, 16:44, Разное

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Вера Брежнева в своем микроблоге Instagram пояснила поклонникам, за что она больше всего любит новогодние каникулы. Певица призналась, что какую самую большую ценность несут для нее зимние праздники.

По словам Веры Брежневой это период, когда время замедляется. Артистка пояснила фолловерам, что ей «определенно нравится такая скорость и ее внутреннее состояние при этом». Во время новогодних каникул супруге Константина Меладзе хочется просто побыть с семьей и уделить время друзьям. При этом Вера Брежнева не скучает по шумным вечеринкам и корпоративам, хотя является публичным человеком, который к этому привык. Плотный рабочий график сменили тихие семейные вечера в виду того, что существуют ограничения из-за пандемии. Также она призналась, что раньше на новогодних каникулах она отсыпалась и много ела.

Вера Брежнева ранее показала фолловерам праздничные снимки, которые были сделаны в настоящем лесу. Артистка позировала на фоне елки со светящейся гирляндой в белоснежном теплом костюме и бежевой шапке, а вокруг был новогодний реквизит. Кадры, как считают поклонники, получились по-настоящему волшебными, а знаменитость излучала на фото счастье и позитив.