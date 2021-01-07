Названа опасность популярных согревающих зимних напитков

07.01.2021, 16:44, Разное

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Диетологи рассказали об опасности употребления ряда зимних напитков. Они назвали плюсы и минусы самых популярных из них.

Как заявила врач Маргарита Королева, глинтвейн без содержания алкоголя готовится из любого сока, но важно учитывать, что каждый из них имеет разные составляющие. Людям, которые имеют проблемы с обменом веществ, стоит отказаться от виноградного сока, поскольку может произойти скачок глюкозы в крови. Самым полезным врач назвала гранатовый сок, так как в нем содержатся антиоксиданты и минералы.

По мнению диетолога Сергея Обложко, в глинтвейне самыми полезными компонентами являются специи. Они способствуют нормализации давления, человек быстрее согревается, обеспечивается хорошая работа сердечно-сосудистой системы и профилактика слабоумия.

Врачи назвали полезным согревающим напитком и какао. Его можно употреблять всем людям, но в то же время полезные свойства содержатся исключительно в натуральном продукте. Все остальные разновидности могут нанести вред здоровью и спровоцировать аллергическую реакцию.

С осторожностью медики призвали относится к горячему шоколаду, поскольку напиток содержит много калорий. Его можно много пить тем, кто физически активен. В 100 граммах напитка содержится 500 килокалорий.

Полезным зимним напитком диетологи посчитали облепиховый чай. Он является источником витамина С, пишет портал «РИА Новости».