ФБР призвало американцев помочь в розыске зачинщиков беспорядков в Вашингтоне

07.01.2021, 16:38, Новости дня

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Федеральное бюро расследований (ФБР) призвало граждан США помочь в сборе сведений о зачинщиках беспорядков, возникших в среду в здании Конгресса республики, сообщил Newsweek.

Ведомство принимает устные сообщения и визуальную информацию с цифровых носителей о беспорядках, передает РИА «Новости».

«Нашей целью является обеспечение конституционного права граждан на протест путем защиты каждого от насилия и другой криминальной активности», – говорится в заявлении ФБР.

Ранее Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.