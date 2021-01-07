Умер Народный артист РФ Валерий Хлевинский

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07.01.2021, 16:38, Новости дня
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Народный артист РФ Валерий Хлевинский, игравший в фильмах «Большая перемена» и «Вечный зов», скончался в возрасте 77 лет, сообщила пресс-служба Московского художественного театра имени Чехова.

«Новая невосполнимая утрата: сегодня, 7 января, ушел из жизни народный артист РФ Валерий Хлевинский, прекрасный актер и педагог, мастер экрана и сцены, большой, сильный, добрый, любимый всеми нами человек. Ему было 77 лет», – сказано в сообщении на сайте театра.

Прощание с Хлевинским состоится 11 января в МХТ имени Чехова, похоронят артиста на Троекуровском кладбище Москвы.

Валерий Хлевинский родился в 1943 году. В 1969 году окончил школу-студию МХАТ, после чего был принят в труппу театра «Современник». По приглашению Олега Табакова пришел в 2001 году в Художественный театр, сыграв там в таких спектаклях, как «Нули», «Последняя жертва», «Кошки-мышки», «Белая гвардия», «Обрыв». Актер играл в фильмах, признанных классикой советского кинематографа: «Вся королевская рать», «Конец Любавиных», «Большая перемена», «Вечный зов».



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