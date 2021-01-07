В Беларуси обновили государственный герб. Теперь на нем больше Европы

07.01.2021, 16:22, Новости дня

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В Беларуси утвердили обновленное изображение государственного герба. Об этом сообщает “Беларусь сегодня”.

Как отмечает издание, само изображение герба осталось тем же, но изменились некоторые детали. В частности, контур страны стал золотым вместо зеленого, изменились формы колосьев, клевера и льна.

Также изменился цвет материков на земном шаре – они стали темно-оранжевыми вместо синих. Сам шар немного развернулся, теперь на нем видно больше Европы (а именно той части, где находится Беларусь) и меньше России.

Предыдущий (слева) и новый (справа) гербы Беларуси. Фото: tut.by

О решении изменить герб в Беларуси заявляли еще в феврале прошлого года. Министр юстиции Олег Слижевский сообщал, что одним из элементов, которые следует отредактировать, является красная звезда. По его словам, стиль звезды на старом гербе был милитаристским и носил воинственный характер, а “Беларусь – миролюбивое государство, которое сохраняет нейтралитет и не рассматривает агрессию как способ своей политики”.

До 1995 года в Беларуси были другие государственные символы: бело-красно-белый флаг и герб “Пагоня”. Изменили их в результате референдума, инициированного тогдашним президентом страны Александром Лукашенко. Автором действующего до сегодня герба считается Леонид Синицын, который в 1995 году он был руководителем Администрации президента Беларуси. За основу был взят герб Белорусской советской союзной республики.