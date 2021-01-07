 

В Беларуси обновили государственный герб. Теперь на нем больше Европы

07.01.2021, 16:22, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Беларуси утвердили обновленное изображение государственного герба. Об этом сообщает “Беларусь сегодня”.

Как отмечает издание, само изображение герба осталось тем же, но изменились некоторые детали. В частности, контур страны стал золотым вместо зеленого, изменились формы колосьев, клевера и льна.

Также изменился цвет материков на земном шаре – они стали темно-оранжевыми вместо синих. Сам шар немного развернулся, теперь на нем видно больше Европы (а именно той части, где находится Беларусь) и меньше России.

Предыдущий (слева) и новый (справа) гербы Беларуси. Фото: tut.by

О решении изменить герб в Беларуси заявляли еще в феврале прошлого года. Министр юстиции Олег Слижевский сообщал, что одним из элементов, которые следует отредактировать, является красная звезда. По его словам, стиль звезды на старом гербе был милитаристским и носил воинственный характер, а “Беларусь – миролюбивое государство, которое сохраняет нейтралитет и не рассматривает агрессию как способ своей политики”.

До 1995 года в Беларуси были другие государственные символы: бело-красно-белый флаг и герб “Пагоня”. Изменили их в результате референдума, инициированного тогдашним президентом страны Александром Лукашенко. Автором действующего до сегодня герба считается Леонид Синицын, который в 1995 году он был руководителем Администрации президента Беларуси. За основу был взят герб Белорусской советской союзной республики.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / В Кремле призвали тщательно расследовать инцидент с журналистом Френкелем в Петербурге

03.11 / “Подъ…бала Фреймут” – Никитюк сняла пародию на свою коллегу

11.12 / На украинской свалке обнаружили таинственный монолит

10.07 / Рейтинг украинской власти снизился за счет тех, кто ждал быстрых результатов – Корниенко

05.10 / Кикабидзе назвал причину своего прихода в политику

22.11 / В РФ оценили перспективы Трампа «перевернуть» исход выборов в США

18.08 / Рынок газа в Украине должен стремиться к тому, как работает рынок мобильной связи – аналитик инвесткомпании

04.01 / Медведев обсудил с Лукашенко сотрудничество РФ и Белоруссии

19.09 / Трампу отправили посылку с ядом

02.11 / Новому берлинскому аэропорту предстоит исправлять испорченный имидж

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска