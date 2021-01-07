Шесть чиновников администрации Трампа досрочно подали в отставку после штурма Капитолия

07.01.2021, 16:12, Разное

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Шесть сотрудников Белого Дома досрочно прекращают полномочия после того, как сторонники Дональда Трампа взяли штурмом Капитолий во время утверждения Конгрессом победы демократа Джо Байдена на выборах президента.

Первой об увольнении сказала Стефани Гришэм — глава аппарата первой леди США Мелании Трамп и экс-глава пресс-службы Белого дома. Она попрощалась с работодателями и их детьми в твиттере через день после мятежа в Вашингтоне. Стефани работала с Трампом с 2015 года, они вместе начинали предвыборную кампанию.

Гришэм не называла причин ухода в отставку, однако The Hill пишет, что на такой шаг она решилась именно из-за событий в столице.

Нынешний заместитель пресс-секретаря Сара Мэттьюс и глава протокола Белого Дома Рикки Нисета подали заявления об отставке вслед за Гришэм, сообщает The Hill.

По данным источников Bloomberg, заместитель советника по национальной безопасности Мэттью Поттинджер подал заявление об увольнении вечером 6 января, так как был глубоко встревожен мятежом.

Начальник Поттинджера, советник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен вступил в конфликт с президентом, поддержав вице-президента Майка Пенса в его решении не выражать протест Конгрессу.

По информации Bloomberg, он также намерен уволиться, однако администрация Белого Дома уговаривает его остаться в команде.

NBC News пишет об отставке министра транспорта Элейн Чао. Чао — супруга лидера большинства в Сенате, республиканца Митча Макконела. Однопартиец Трампа Макконел выступил против позиции президента при утверждении победы Байдена. «Выборщики, судьи, штаты — все уже высказались. Если мы сейчас аннулируем их решение, это нанесет непоправимый ущерб республике», — сказал он в Конгрессе.

Демократ Дэвид Чичиллине опубликовал письмо, в котором предложил применить 25-ю поправку к Конституции США, то есть передать полномочия главы государства от президента Трампа к вице-президенту Пенсу на оставшиеся до инаугурации Байдена дни правления.

О планах кабмина применить эту поправку также сообщает корреспондент CBS Маргарет Бреннан.

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В ночь на 7 января (около 11:00 7 января мск) Конгресс США официально утвердил голоса выборщиков и победу демократа Джо Байдена в гонке за пост президента. Парламент продолжил заседание после того, как сторонники Трампа осадили Капитолий и вынудили конгрессменов покинуть здание.

Согласно законам США, после сертификации голосов Конгрессом у действующей власти не остается легальных путей оспорить результаты выборов. Трамп согласился передать власть Байдену 20 января, но пообещал продолжить борьбу.

6 января десятки тысяч сторонников Трампа собрались у Капитолийского холма на митинг, где перед ними выступил президент. Позже они прорвали полицейские кордоны и ворвались в Капитолий, где заседали конгрессмены. Полиция эвакуировала людей из близлежащих зданий из-за сообщений о взрывчатке, а также применила перцовый газ и оружие против протестующих.

Протестующие разбивали стекла в Капитолии, выносили имущество и занимали офисы конгрессменов, после чего власти ввели в Вашингтон Нацгвардию из соседних штатов и спецназ ФБР и в течение нескольких часов зачистили здание. Мэр Вашингтона ввела комендантский час в городе.

Четыре человека погибли в столкновениях. Пострадали служащие полиции, более 50 человек задержаны.

Президентские выборы в США прошли в ноябре, СМИ cпрогнозировали на них победу Байдена, позже результаты подтвердили выборщики. Действующий президент Дональд Трамп до сих пор не признал поражение публично.