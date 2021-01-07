Диетологи рекомендуют после новогодних застолий перейти на рис и компот

07.01.2021, 15:52, Разное

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Отечественные диетологи рекомендуют после новогодних застолий организовать своеобразный отдых для организма. Меню разгрузочного дня может состоять из риса и компота.

Итак, консультанты по здоровому питанию отмечают, что именно разгрузочный день поможет организму восстановиться и не допустит воспаление поджелудочной железы, а наоборот улучшит метаболизм и пищеварение. Рекомендована монодиета, то есть в рационе присутствует один продукт, к примеру, рис. Употреблять его нужно без соли и маленькими порциями (5-6 раз в день). В качестве напитка идеально подойдёт несладкий компот из сухофруктов.

Медики рекомендуют устроить себе и творожный день, который также поможет восстановиться после новогодних праздников. Его принцип заключается в том, что в течение дня человек употребляет полкилограмма творога, кефир, сухофрукты и зелёный чай.

Третий вариант разгрузочной диеты – день без соли. Такой рацион показан людям, употребляющим в большом количестве консервированные продукты и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.