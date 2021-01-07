Иллюзионист Сергей Сафронов рассказал о конфликте с участницей «Битвы экстрасенсов»

07.01.2021, 15:52, Разное

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Иллюзионист Сергей Сафронов дал интервью Youtube-журналистке Алене Жигаловой. В ходе беседы он пояснил о конфликте с участницей «Битвы экстрасенсов», признав получение от нее денег.

В последнее время имя Сергея Сафронова заполонило СМИ и интернет, причиной тому стали не только его громкие заявления об интимных тайнах отечественных звезд. Иллюзионист успел и сам попасть в скандал после разоблачительных публикаций мага Алины Вердиш. Девушка утверждала, что заплатила Сафронову, чтобы попасть на шоу «Битва экстрасенсов». Несмотря на наличие сверхъестественных способностей, она не смогла распознать обман, и, выложив немалую сумму, в передачу на телевидение так и не попала. После обнародования данных о взятке Сафронова выгнали с проекта.

Некоторое время фокусник не отвечал на обвинения, однако сейчас он стал гостем программы «Алена, блин!» на популярном Youtube-канале. В своем интервью Алене Жигаловой Сергей Сафронов раскрыл подробности инцидента. Как оказалось, он действительно получил от Алины Вердиш полтора миллиона рублей. Причем, как ранее заверяла сама несостоявшаяся конкурсантка, 600 тысяч из них должны были обеспечить даже попадание участницы в финал состязания магов.

Сафронов подтвердил, что у него с Вердиш был заключен определенный договор, согласно которому она и заплатила указанные средства. Но при этом никаких гарантий победы фокусник ей не давал и о вымогательстве или взятке не может идти даже речи. Финансировал контракт супруг ясновидящей, Сафронов же попросту преподавал девушке актерское мастерство в течение пяти месяцев. Все это время со стороны Вердиш не было выдвинуто ни одной претензии. При этом выложенные в Сеть аудиозаписи его слов являются всего лишь нарезкой вырванных из контекста цитат. Себя Сафронов не считает виновным ни в чем, однако высказал сожаление о самом участии в телепроекте, по его мнению, «Битву экстрасенсов» ему следовало бы покинуть сразу же после ухода его братьев, снимавшихся в первых сезонах. Его детище – фокусы, а не экстрасенсорика, о программе же давно ходят не самые приятные слухи, что может навредить репутации.