“Зря это сделали”: Курбан Омаров высказался о “позднем” браке с Ксенией Бородиной

07.01.2021, 15:52, Разное

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Бизнесмен Курбан Омаров высказался о «позднем» браке с популярной российской ведущей Ксенией Бородиной. Он рассказал, что женился на знаменитости, когда ему было 35 лет, а ей 32 года.

Недавно ВЦИОМ провел опрос, где россияне назвали лучший возраст, когда нужно вступать в брак. Большинство респондентов сошлись во мнении, что семью необходимо мужчинам создавать в 27 лет, а женщинам – в 23 года. Курбан Омаров, ознакомившись с этой информацией, заявил, что он и Бородина сделали это зря. Сразу же бизнесмен поспешил отметить, что необходимо было жениться раньше.

В целом Омаров заявил, что заключать брак необходимо по любви или же по глупости, но никак не опираться на то, что время уходит. У бизнесмена и его нынешней супруги Ксении Бородиной не было цели как можно быстрее надеть обручальные кольца. Каждый из избранников знал себе цену и не искал отношений на одну ночь. В 32 и 35 лет знаменитости хотели большую семью, а не пересчитывать сердечки в любовных посланиях.

Напомним, что Ксения Бородина и Курбан Омаров начали встречаться в 2014 году, а спустя год сыграли свадьбу. Тогда ведущая уже была беременна дочерью Теоной. В 2016 году семейный союз едва ли не распался. Ксения Бородина обнародовала в социальных сетях переписку, которая подтверждала измену возлюбленного. Однако пара нашла в себе силы помириться. С тех пор семья считается одной из самых образцовых в отечественном шоу-бизнесе.