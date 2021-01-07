В ФРГ не исключили продолжения протестов в США с применением оружия

07.01.2021, 15:46, Новости дня

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МИД Германии предупредил сограждан в США о возможности продолжения протестов с применением огнестрельного оружия, призвав их избегать собраний, в ходе которых «может вспыхнуть насилие», говорится в сообщении ведомства.

«Продолжение акций протеста, включая применение огнестрельного оружия, не исключено. Общая ситуация прежде всего в ходе переходного периода до прихода к власти новой администрации США 20 января 2021 года, может измениться в любой момент, беспорядки могут вспыхнуть снова», – приводит РИА «Новости» сообщение МИД ФРГ.

В этой связи гражданам Германии в США порекомендовали соблюдать комендантский час, избегать центра города и «прежде всего района Капитолийского холма в Вашингтоне», избегать собраний, в ходе которых «может вспыхнуть насилие».

МИД ФРГ также рекомендовал следовать рекомендациям правоохранителей и следить за информацией в региональных СМИ.

Ранее в Москве отреагировали на беспорядки в США. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что электоральная система в США архаична и не отвечает современным демократическим стандартам. В ОБСЕ осудили беспорядки в США. В свою очередь в Британии в беспорядках обвинили Трампа. Кроме того, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что события в Вашингтоне вызывают «гнев и печаль», как и отказ действующего президента США Дональда Трампа признать поражение на выборах.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.

Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.