Несколько сотрудников Белого дома подали в отставку после событий в Вашингтоне

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07.01.2021, 15:46, Новости дня
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После прошедших в Вашингтоне протестов минимум четыре сотрудника Белого дома подали в отставку, сообщил телеканал Fox News.

В отставку вслед за руководителем аппарата первой леди Стефани Гришэм ушли заместитель пресс-секретаря Сара Мэттьюс и секретарь по протокольным вопросам Рики Ничета, передает РИА «Новости».

Также заявление об увольнении подал заместитель советника президента по национальной безопасности Мэтт Поттинджер.

Ранее Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.



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