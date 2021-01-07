Разработчики вакцины Moderna заявили, что ее защита от COVID-19 может длиться несколько лет

07.01.2021, 15:30, Новости дня

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Вакцина американской компании Moderna может обеспечить защиту от коронавируса на срок до пары лет. Об этом заявил исполнительный директор Moderna Стефан Бансел, сообщает агентство Reuters.

По его мнению, описанный в СМИ сценарий, при котором вакцина работает всего месяц или два, не имеет смысла.

Бансел подчеркнул, что распад антител, вызванный вакциной у людей, снижается очень медленно, а потому защита от коронавируса потенциально должна продлиться несколько лет.

Он также добавил, что его компания собиралась доказать, что их вакцина также будет эффективна против новых вариантов коронавируса, обнаруженных в Великобритании и Южной Африке.

В конце декабря 2020 года компания Moderna опубликовала результаты испытаний вакцины от COVID-19, они показали эффективность 94,1%. В отличие от вакцины Pfizer/BioNTech, вакцина Moderna менее требовательна к условиям транспортировки. Для нее достаточно температуры около -20 °С (вакцину от Pfizer – BioNTech следует хранить при температуре от -70 °С до -80 °С). Вакцину вводят двумя дозами, вторую прививку делают через 28 дней после первой.

Исследования также показали эффективность препарата на уровне 90,9% у пациентов с риском тяжелого течения COVID-19, в том числе с хроническими заболеваниями легких, сердечными заболеваниями, ожирением, заболеваниями печени, диабетом или ВИЧ-инфекцией.

Использование вакцины от Moderna уже одобрили в США, 21 декабря прошлого года в Штатах началась компания по вакцинации этим препаратом.

6 января эту вакцину одобрило Европейское агентство по лекарственным препаратам.