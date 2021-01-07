 

“Видите, как это ужасно?” 64-летний Том Хэнкс побрился налысо ради роли в кино. Видео

07.01.2021, 15:30, Новости дня
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64-летний американский актер Том Хэнкс готовится к съемкам в фильме об американском певце Элвисе Пресли “Элвис”, в котором сыграет роль менеджера артиста –американского импресарио голландского происхождения Тома Паркера. Об этом он рассказал в эфире The Graham Norton Show.

Чтобы быть максимально похожим на своего героя, Хэнкс вынужден был побриться налысо. В эфире шоу актер заявил, что чувствует себя с новой прической необычно и мечтает поскорее вернуться к своему привычному образу. В эфире шоу он появился в кепке, которая скрывает лысину.

“Позвольте показать прическу, которая поможет перевоплотиться в Тома Паркера Видите, как это ужасно?” – заявил он, на несколько секунд сняв кепку.

ВИДЕОФрагмент, в котором актер демонстрирует новую прическу, можно посмотреть с 26-й секунды. Видео: The Graham Norton Show / YouTube

Том Хэнкс – американский актер, продюсер, режиссер, сценарист и писатель. Он является лауреатом двух премий “Оскар”, четырех “Золотых глобусов”, премий Берлинского международного кинофестиваля, Гильдии киноактеров США, “Эмми”. Он был удостоен высшего знака отличия Франции – ордена Почетного легиона.

Хэнкс известен по роли Роберта Лэнгдона в экранизациях книг Дэна Брауна, и озвучиванию Шерифа Вуди в серии мультфильмов “История игрушек”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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