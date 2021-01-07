“Британский“ штамм коронавируса может стать основным в мире – ВОЗ

07.01.2021, 15:30, Новости дня

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Во Всемирной организации здравоохранения выразили обеспокоенность в связи с высокими темпами распространения нового штамма коронавируса VOC-202012/01, обнаруженного в декабре в Великобритании. По оценкам ВОЗ он может заменить другие штаммы вируса SARS-CoV-2 в мире. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, пишет The Guardian.

Клюге отметил, что мутация коронавируса хоть и не привела к значительным изменениям при прохождении болезни у людей, однако высокая его передаваемость вызывает обеспокоенность. По оценкам ВОЗ, со временем новый штамм коронавируса VOC-202012/01 может заменить другие, как это наблюдается в Великобритании и Дании, сказал Клюге.

Директор Евробюро ВОЗ добавил, что если не усилить контроль за темпами распространения “британского“ штамма коронавируса, то это повлечет давление на и без этого испытывающие трудности системы здравоохранения.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

О выявлении нового типа коронавируса 15 декабря 2020 года сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%. При этом, по словам Уитти, доказательств, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности, на данный момент нет.

Из-за “британского“ коронавируса с 5 января в Великобритании объявлен локдаун.

Сообщалось, что новый штамм коронавируса под названием VOC-202012/01 уже обнаружили в 41 стране мира.

По состоянию на утро 7 января количество больных COVID-19 в мире превысило 87 млн, от коронавируса умерло 1 млн 883 тыс. человек, а 48 млн 777 тыс. – выздоровели.