Боливия зарегистрировала российскую вакцину “Спутник V”

07.01.2021, 15:22, Разное

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Напомним, вакцина получила одобрение AGEMED без осуществления

дополнительных клинических исследований на территории России на основе

результатов фазы III клинических исследований. По аналогичной

процедуре “Спутник V” была зарегистрирована на территории Боливии.

РФПИ и CEASS еще 30

декабря 2020 года объявили о соглашении для поставок в страну более пяти миллионов доз вакцины. Такое количество препарата позволит привить около трех миллионов человек – это 20% населения страны. Поставки будут обеспечены

благодаря международным партнерам в Индии, Китае, Южной Корее и

других странах.

“Регистрация “Спутник V” в Боливии спасет множество жизней и предотвратит

распространение коронавируса с помощью безопасной и эффективной вакцины. Ожидаем

одобрения вакцины по процедуре ускоренной регистрации другими странами в

Латинской Америке и по всему миру в ближайшем будущем”, – заверил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Согласно результатам анализа данных третьей заключительной контрольной точки, эффективность вакцины “Спутник V” составила 91,4%. Расчет показателей проводился на основе данных по 22 714 добровольцам, получившим первую и вторую инъекцию антител или плацебо, в третьей и заключительной контрольной точке – 78 заболевших добровольцев.