 

Боливия зарегистрировала российскую вакцину “Спутник V”

07.01.2021, 15:22, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Напомним, вакцина получила одобрение AGEMED без осуществления
дополнительных клинических исследований на территории России на основе
результатов фазы III клинических исследований. По аналогичной
процедуре “Спутник V” была зарегистрирована на территории Боливии.

РФПИ и CEASS еще 30
декабря 2020 года объявили о соглашении для поставок в страну более пяти миллионов доз вакцины. Такое количество препарата позволит привить около трех миллионов человек – это 20% населения страны. Поставки будут обеспечены
благодаря международным партнерам в Индии, Китае, Южной Корее и
других странах.

“Регистрация “Спутник V” в Боливии спасет множество жизней и предотвратит
распространение коронавируса с помощью безопасной и эффективной вакцины. Ожидаем
одобрения вакцины по процедуре ускоренной регистрации другими странами в
Латинской Америке и по всему миру в ближайшем будущем”, – заверил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Согласно результатам анализа данных третьей заключительной контрольной точки, эффективность вакцины “Спутник V” составила 91,4%. Расчет показателей проводился на основе данных по 22 714 добровольцам, получившим первую и вторую инъекцию антител или плацебо, в третьей и заключительной контрольной точке – 78 заболевших добровольцев.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.10 / Врач рассказала о правилах ухода за кожей в холодное время года

28.11 / Ученые вспомнили про НЛО с пришельцами, обнаруженном еще в СССР

23.08 / Омская кома

13.08 / В Белоруссии начались массовые забастовки рабочих

22.07 / От имени Марии Порошеной мошенники обманывают людей

28.07 / Коронавирус: последние новости на сегодня, 28 июля 2020 года

02.07 / Правила сотворения мира

19.09 / «Соглашения Авраама»

03.01 / Галкин в новогоднюю ночь мастерски открыл шампанское и устроил грандиозный салют

27.11 / Почему нельзя подбирать потерянные кем-либо деньги?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска