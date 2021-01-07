Володин заявил о глубочайшем кризисе политической системы США

07.01.2021, 15:22, Разное

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Раскол наблюдается по всем направлениям политической жизни США: всоциальных группах, партиях и в стране в целом, констатировал спикер. К кризису привели обострившиеся национальные и расовые проблемы, вопросы истории, несправедливость социальной системы и неэффективность здравоохранения, убежден Володин.

“Мы стоим на пороге переоценки стандартов, которые продвигаются Соединенными Штатами Америки, экспортирующими свое видение демократии и партийно-политических систем по всему миру. Тем, кто в нашей стране любит ссылаться на их пример, тоже предстоит пересмотреть взгляды, выдаваемые за передовые”, – уверен спикер ГД.

Володин назвал политическую систему США закрытой и застывшей в своем развитии. Он напомнил, что более века власть монопольно делят две партии, которые не допускают другие политические силы к управлению страной.

Начиная с кампании по выборам президента Соединенные Штаты сотрясает большое количество скандалов. “Оспаривание процедуры голосования по почте, массовое досрочное голосование, игнорирование требований прозрачного подсчета голосов, многочисленные нарушения избирательных прав граждан”, – перечислил спикер.

Проблемы создает и невозможность международного наблюдения за ходом голосования, добавил Володин. Спикер напомнил, что этим фактором США попрекают другие страны, при этом сами остаются закрытыми.

По его словам, избирательная система США превратилась в набор архаичных инструментов и не соответствует потребностям времени. Институт выборщиков перестал отражать общественные настроения, считает председатель нижней палаты.

Из-за отсутствия прямых выборов граждане США не могут сами определять, кто будет руководит страной – за них это решает узкий круг политических элит, а политическая конкуренция имитируется, подчеркнул Володин.

События в Вашингтоне 6 января председатель ГД назвал финальным аккордом. Он призвал США обновить политическую систему и устранить ее недостатки.

“Нам важно, чтобы одна из мощнейших экономик мира быстрее решила внутренние политические проблемы и начала строить свою политику, основанную на невмешательстве в дела других суверенных государств. Иное для современного мира неприемлемо”, – резюмировал спикер.

Напомним, что 6 января протестующие против итогов президентских выборов сторонники Дональда Трампа заняли здание конгресса в Вашингтоне. Там должны были утвердить победу представителя Демократической партии Джо Байдена. В ходе беспорядков погибли несколько человек. В столице введен комендантский час.