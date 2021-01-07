Oppo Find X3 получит объектив OFILM, кольцевую вспышку и невиданный ранее зум-микроскоп

07.01.2021, 15:00, Разное

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Настоящую революцию в камерофонах готовится произвести компания Oppo. Find X3 оснастят объективом OFILM, кольцевой вспышкой и не использованным ранее ни одним из конкурентов зумом, превращающим объектив смартфона в микроскоп.

Новый флагман китайского премиум-бренда совсем скоро будет представлен публике. Однако уже сейчас стали известны подробности его технических характеристик. Если сведения инсайдеров точны, то мир увидит не просто очередной сильный камерофон, а настоящий прорыв в индустрии. Так, в недавнем тестировании на сервисе бенчмаркинга AnTuTu процессор Oppo Find X3 набрал рекордные 771 491 балл. Здесь китайские производители установили самый актуальный на сегодняшний день чипсет от Qualcomm Snapdragon 888.

Однако, кроме мощной и быстрой мобильной платформы, в аппарате также установят одну из лучших фото- видео-камер. В Сети появилась публикация известного инсайдера Digital Chat Station о наличии в грядущей новинке необычной вспышки, она будет кольцевой, расположенной по всем краям объектива. Сам датчик Oppo поставит известная качественной оптикой компания OFILM. Еще одним преимуществом Oppo Find X3 блогеры называют возможности устройства по масштабированию. Так, используя зум смартфона можно снимать даже миниатюрные пиксели на его дисплее. Скорее всего, в основной камере будет сразу два 50-мегапиксельных сенсора Sony IMX766, обычный и сверхширокоугольный. Кроме того, девайс оборудован объективом на 13 миллионов пикселей для 2-кратного оптического увеличения и 3-мегапиксельным датчиком с невиданным ранее в индустрии телефонов масштабированием в 25 раз.

Дисплей гаджета обеспечивает 100% охвата цветовой гаммы DCI-P3, также есть в нем поддержка настоящей 10-битной глубины цвета. Есть в новинке и мощная аккумуляторная батарея объемом 4,5 тысячи мА•ч, обеспеченная быстрой 65-ваттной зарядкой SuperVOOC 2.0 и беспроводной 30-ваттной зарядкой VOOC Air. Все остальные подробности об устройстве, как и его стоимость, станут известны ближе к дате официальной презентации.