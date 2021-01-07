 

Сын Джигана и Оксаны Самойловой сделал первые шаги

07.01.2021, 15:00, Разное
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Сын популярного рэпера Джигана и бизнес-вумен Оксаны Самойловой сделал свои первые шаги. Радостное событие произошло в Дубае, куда звездная семья отправилась на зимние каникулы.
Оксана Самойлова опубликовала трогательное видео с первыми шагами маленького Давида в социальной сети Instagram. Она заявила, что подписчики также должны увидеть достижения ее сына. Малышу еще не исполнилось 11 месяцев, а он уже пытается ходить. На ролике видно, как ребенок испугался бурной реакции окружающих и бросился в объятия мамы.

Оксана Самойлова даже немного заплакала, когда увидела, как сын делает первые шаги. Она призналась, что хотела поделиться именно искренними моментами, а не делать эстетически красивые кадры на пляже.

В комментариях фолловеры поздравили маленького Давида с новым этапом развития. Они заявили, что непривычно видеть звездного малыша в обычной майке и колготках. В связи с этим многие действительно поверили, что ролик не является постановочным.

Напомним, что рэпер Джиган и Оксана Самойлова воспитывают четверых детей дочерей Ариелу, Лею и Майю, а также сына Давида. Долгожданный наследник появился на свет в феврале прошлого года в США.



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