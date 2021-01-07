Фигурист Алексей Ягудин впервые опроверг слухи о любовных отношениях с Мирославой Карпович

07.01.2021, 15:00, Разное

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Алексей Ягудин стал гостем программы на YouTube-канале Надежды Стрелец, откровенно рассказав об отношениях с Мирославой Карпович. Фигурист впервые опровергнул слухи об их романе, признавшись при этом, что семья для него – бизнес-проект.

Актриса сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович вместе со знаменитым спортсменом участвовала в одном из спектаклей. После совместной работы в СМИ и интернете сразу же появилось масса слухов о любовной интриге между ними. Журналисты и блогеры упрекали девушку в попытке разбить чужую семью, а олимпийского чемпиона – в невозможности устоять перед молодой звездой кино.

Долгое время Ягудин избегал каких-либо комментариев по данному вопросу. Однако его новое интервью пролило свет на их с Карпович связь. Так, фигурист утверждает, что кроме рабочих отношений между ним и молодой актрисой ничего не было. К всевозможным мистификациям в прессе спортсмен относится философски, понимая, что всевозможные новости так или иначе будут публиковаться всегда, и не все они будут правдивыми. Тех же, кто информирует о нем или на его странице в социальных сетях всяческие пошлости, он попросту блокирует.

Стоит отметить, что ранее Мирослава Карпович уже попадала под прицелы объективов папарацци. Именно с ней строил отношения Павел Прилучный, расставшись с Агатой Муцениеце. Сейчас девушка отстранилась от обсуждений ее вероятного увлечения. Согласно информации в Сети, она будто бы пыталась увести Алексея Ягудина из семьи в тот момент, когда его законная супруга Татьяна Тотьмянина была в положении. Более того, некоторые источники сообщали, что Мирослава Карпович намеревалась даже напасть на соперницу. Однако, как отмечает сам Алексей Ягудин, дальше ролей в одной постановке их отношения не зашли и все остальное – сугубо домыслы жадных на сенсации журналистов. В то же время даже просто приписать звездам красивый роман таким служителям пера показалось недостаточно интересным, потому они выдумали невесть что. При этом олимпиец не верит в любовь с первого взгляда и семья для него является своеобразным бизнес-проектом, основанном на взаимном комфорте.