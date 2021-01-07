Иракский суд выдал ордер на арест Трампа

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07.01.2021, 14:54, Новости дня
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Суд в Ираке выдал ордер на арест президента США Дональда Трампа по делу убийства замглавы народного ополчения Ирака «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандиса, сообщила пресс-служба иракского Высшего судебного совета.

«Судья в суде Эр-Расафа (район Багдада – прим. ВЗГЛЯД), уполномоченный вести расследование убийства замглавы народного ополчения (…), принял решение выдать ордер на арест президента США Дональда Трампа на основании положений статьи 406 действующего уголовного кодекса Ирака», – приводит РИА «Новости» сообщение.

Также в пресс-службе отметили, что «расследование будет продолжено для установления других причастных к этому преступлению, будь то иракцы или иностранные граждане».

В сообщении уточняется, что решение о выдаче ордера на арест судья принял после завершения предварительного расследования. Он заслушал показания истцов по делу об убийстве аль-Мухандиса – членов семьи убитого главы ополчения.

Напонмим, 3 января американские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате был убит иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель главы «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандиса. Из-за этого США и Иран оказались на пороге войны.

МИД РФ назвал убийство «авантюрным шагом». Турция заявила, что глубоко обеспокоена ростом напряженности в отношениях между США и Ираном.



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