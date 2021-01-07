Роспотребнадзор заявил о стабилизации эпидемиологической обстановки

07.01.2021, 14:54, Новости дня

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Эпидемиологическая обстановка с коронавирусной инфекцией в РФ стабилизируется, суточный показатель заболеваемости за последнюю неделю снизился с 18,9 до 16,5 человека на 100 тыс. населения.

В субъектах страны показатель варьируется от 2,44 до 67,98 человека на 100 тыс. человек, что говорит об эффективности ограничительных мер, передает РИА «Новости».

Как отметили в Роспотребнадзоре, число регионов с превышением эпидпорогов и интенсивных показателей заболеваемости ОРВИ и гриппом сократилось с 63 до 43. Охват тестирования в праздничные дни находится на уровне 244,8 на 100 тыс. населения, также работает круглосуточный колл-центр ведомства, говорится в сообщении.

За минувшие сутки в РФ выявлено 23 541 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,3 млн случаев заболевания.