 

Во Франции грабители украли вина на €350 тыс. Во время погони они бросали эти бутылки в полицию

07.01.2021, 14:38, Новости дня
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Недалеко от города Бон во Франции группа бандитов напала на отель Relais Château и украла оттуда вина на €350 тыс. Об этом сообщает The Guardian.

Нападение произошло рано утром 5 января. Злоумышленники выломали дверь винного погреба и украли оттуда несколько сотен бутылок бургундского вина.

Вследствие проникновения воров в отеле сработала сигнализация и владелец заведения сразу поехал туда. По приезде он заметил фургон злоумышленников и последовал за ним, параллельно вызывая полицию.

Вскоре к погоне присоединился патруль жандармов, но когда они подъехали к фургону бандитов, воры стали бросать бутылки с вином в полицейскую машину. Следователи утверждают, что никто не пострадал, а бутылки, которые воры бросали в лобовое стекло машины жандармов, не попали в цель.

Злоумышленников поймать не удалось, французская полиция объявила их в розыск.

Как отмечает издание, это был уже второй случай ограбления того же отеля за два дня. Всего за сутки до этого воры ворвались в отель и украли из погреба вин на сумму €200 тыс., однако в тот раз сигнализация не сработала. Полицейские пытаются установить, были ли эти кражи организованы одной бандой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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