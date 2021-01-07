 

Чичваркин: Что получили крымчане? Вместо вороватой, малахольной украинской власти 2013 года – злобную, бандитскую, путинскую 2014-го

07.01.2021, 14:38, Новости дня
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В интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону живущий в Великобритании российский бизнесмен Евгений Чичваркин сказал, что после оккупации Крыма Россией местные жители получили бандитскую власть президента Владимира Путина.

– Что получили крымчане? Вместо вороватой, малахольной украинской власти 2013 года – злобную, бандитскую, путинскую 2014-го. Воров поменяли на бандитов. Камни с неба еще даже не начали падать… Путин завязал такой узел, развязывать который придется, видимо, тем поколениям, которые в этом не участвовали и выросли позже… Чтобы не было никаких ни перед кем обязательств, – отметил бизнесмен.

Он считает, что в случае прихода к власти в России оппозиционера Алексея Навального Москва сразу вернет Украине контроль над ОРДЛО.

– Донбасс – очень даже может быть. Во всяком случае если будет Навальный, Донбасс, думаю, сразу перейдет. [А Крым] – вот представьте, Алексей в Кремле говорит: “Мы отдаем Крым”. Его снесут через шесть недель максимум. Просто снесут. Скажут, что он пришел разбазаривать наши земли. И возьмут штурмом. Серьезно. Глубокое понимание, что Крым – наша земля. Хотя в 1855-м так вообще не казалось. Путин завязал сложно развязываемый узел. Потребуются время и усилия. Будет либо затяжной конфликт с Украиной, либо полная потеря поддержки населения России. Это не решается вот так, – подчеркнул Чичваркин.

Дмитрий Гордон напоминает, что Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.



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