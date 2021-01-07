 

Великобритания разрешила своим судам заходить в порты Крыма

07.01.2021, 14:38, Новости дня
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Великобритания с 1 января 2021 года разрешила своим судам заходить в Керченский, Ялтинский и Евпаторийский порты оккупированного Крыма. Об этом сообщается в генеральной лицензии опубликованной 6 января пресс-службой правительства королевства.

В документе сообщается, что британским торговым судам разрешено оплачивать лоцманские услуги за проход через Керченский пролив и за пользование крымскими портами.  О намерении зайти в порт или пройти под Крымским мостом капитаны судов должны информировать британский регулирующий орган, контролирующий соблюдение санкционного режима – Office of Financial Sanctions Implementation.

В лицензии INT/2020/059 также указан получатель платежей – государственное унитарное предприятие Республики Крым “Крымские морские порты”, его филиал “Госгидрография” и портовые терминалы предприятия. Британские суда могут заходить в крымские порты в экстренных обстоятельствах и должны иметь возможность оплачивать такие услуги.

Решение по указанной лицензии вступило в силу якобы с 1 января 2021 года на строк не менее шести лет.

По информации “РБК”, ГУП “Крымские морские порты” находится в тяжелом финансовом положении. В 2019 году чистый убыток “Крымских морских портов” составил 175 млн руб. (66,4 тыс. грн), в 2018 году – 411,7 млн руб (156,3 млн грн). Из-за этого в 2020 году предприятие проводило сокращения штата.

После незаконного референдума 16 марта 2014 года Россия аннексировала Крым и Севастополь. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В июле 2014 года Украина закрыла для судоходства морские порты полуострова.

Заход иностранных судов в порты Крыма является нарушением международного права, а также законодательства Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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