Ученые могут отказаться от темной материи в пользу другой гипотезы

07.01.2021, 14:08, Разное

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Ученые предлагают отказаться от теории существования темной материи в пользу модифицированной ньютоновской динамики. По мнению ученых, она способна объяснить несоответствия в орбитальных скоростях звезд без ввода дополнительных неизвестных.

В XX веке исследователи столкнулись с необычным явлением. Масса некоторых скоплений звезд оказывалась выше, чем масса общего количества объектов, находящихся в них. Тогда они предположили, что существует темная материя, не участвующая в электромагнитном взаимодействии и недоступная прямому наблюдению.

Однако позднее была разработана модифицированная ньютоновская динамика (MOND). Создавший ее израильский физик Мордехай Милгром лишь хотел уточнить понимание гравитации. И если ранее сторонников у нее было не так много, то теперь, наоборот, вопрос существования темной материи может так и остаться открытым, поскольку подтвердить ее существование невозможно из-за отсутствия прямого наблюдения. Но и MOND без проверки на галактических скоплениях пока нельзя назвать объясняющим все несоответствия решением.