 

Новый штамм COVID-19 обнаружили в 22 странах Европы

07.01.2021, 14:02, Новости дня
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Мутировавший штамм коронавируса SARS CoV-2 (VOC) обнаружили в 22 странах Европы, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

«Как и все вирусы, вирус COVID-19 со временем изменился. Я понимаю обеспокоенность по поводу возможного воздействия вызывающего тревогу варианта SARS CoV-2. 22 страны Европейского региона ВОЗ обнаружили этот новый вариант», – передает ТАСС слова директора бюро.

Как отметил Клюге, новый штамм COVID-19 распространяется быстрее, чем уже известные варианты коронавируса, но вместе с тем не вызывает более серьезных осложнений. Он сообщил, что мутировавший штамм зарегистрирован во всех возрастных категориях, а дети не относятся к группе повышенного риска. По его мнению, новый вариант вируса может со временем заменить другие.

В 2020 году в 53 странах Европы зарегистрировано 26 млн подтвержденных случаев COVID-19 и более 580 тыс. смертей после заражения коронавирусом. Более 230 тыс. человек в настоящее время живут в странах с полной изоляцией.

Напомним, в Британии выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. С 31 декабря большая часть Англии перешла в наивысший режим угрозы распространения коронавируса, при котором гражданам рекомендуется оставаться дома, запрещается ходить в гости, закрыты непродовольственные магазины, театры, рестораны, пабы, парикмахерские и спортзалы. Более 70 государств, включая Россию, большинство стран ЕС, Австралию, Аргентину, Канаду, Китай и Турцию, объявили о том, что временно прекращают пассажирское авиасообщение с Великобританией.



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