 

Россиян предупредили о новом способе мошенничества с чеками от Сбербанка

07.01.2021, 14:02, Новости дня
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Пользователи Сети стали массово жаловаться на мошенничество с поддельными чеками за онлайн-перевод якобы из Сбербанка. Оказывается, есть способ за секунду создать любой «липовый» чек.

Оказалось, что есть специальный телеграм-бот, который за секунды генерирует нужные вам чеки на любые суммы и любым адресатам. Причем «фейковые» чеки совершенно неотличимы от настоящих. Нужно лишь ввести в чат необходимые данные и бот предоставит чек с любой фамилией на заданную сумму, передает «Царьград».

Предъявитель подобного «документа» говорит, что оплата произведена, и исчезает с горизонта, оставляя доверчивого продавца без товара и без денег.

Эксперты и клиенты Сбербанка, попавшиеся на эту уловку, настоятельно советуют при совершении сделок посредством онлайн-перевода всегда дожидаться СМС из банка о поступлении средств на счет.

Ранее ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов сообщил, что мошенники придумали новую схему обмана, по которой они звонят с незнакомых номеров и скидывают трубку, чтобы обойти системы идентификации и заставить потенциальную «жертву» самостоятельно связаться с ними.



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