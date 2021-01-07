Мнение: Приютит ли Трампа Россия?

07.01.2021, 14:00, Разное

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Несмотря на бузу, устроенную сторонниками Трампа, Конгресс утвердил избрание Байдена президентом США.

Все кончено? Или это только начало новой истории, в которой сотни, а то и тысячи сторонников Трампа вполне могут оказаться в тюремных камерах?

А что ждет самого Трампа? Тоже тюрьма? Или как?

Будет забавно, если Россия предоставит Трампу политическое убежище и присоседит к Януковичу….

Фотографии отсюда