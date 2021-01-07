Мнение: Приютит ли Трампа Россия?
07.01.2021, 14:00,
Разное
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Несмотря на бузу, устроенную сторонниками Трампа, Конгресс утвердил избрание Байдена президентом США.
Все кончено? Или это только начало новой истории, в которой сотни, а то и тысячи сторонников Трампа вполне могут оказаться в тюремных камерах?
А что ждет самого Трампа? Тоже тюрьма? Или как?
Будет забавно, если Россия предоставит Трампу политическое убежище и присоседит к Януковичу….
Фотографии отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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