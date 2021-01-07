Мнение: В защиту традиционных вузов

07.01.2021, 13:56, Разное

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Зачем чертить кривые схемы задубевшими пальцами в мятых конспектах, если напитываться знаниями в наше время можно уже из дома, сидя в тёплом кресле и держа на коленях кота? Дистанционное образование имеет массу очевидных плюсов — можно учиться в своём темпе, выбирать лучшие курсы у лучших преподавателей мира, при этом получать всё это за совершенно смешные деньги.

Вместе с тем есть и другое мнение. Мой давний читатель, действующий научный работник, полагает, что хоть онлайн-обучение и перспективно, однако и традиционное образование не стоит списывать со счетов. Так, к примеру, у настоящих инженеров пока что нет иной альтернативы, кроме как ходить ногами в настоящий вуз.

Публикую письмо:

Увидел твою публикацию, позволю себе сказать пару слов как человек, уже много лет преподающий в вузе.

Выучить язык программирования на онлайн-курсах действительно возможно. Вместе с тем в среде профессионалов технического образования давно распространено мнение, что обычных программистов надо готовить в ПТУ, и что так не делают преимущественно по психологическим и политическим причинам.

У инженеров всё с точностью до наоборот по сравнению с чистыми программистами. Приведу навскидку пример не совсем из своей области, но из той, где это очевидно будет почти всем. Специалисту, например, по проектированию робототехники, даже если это бакалавр без специализации в конкретном виде роботов, абсолютно необходимо изучить, помимо прочего, следующую цепочку дисциплин:

математический анализ —> ряды + кратные интегралы —> теория функций комплексных переменных —> теория автоматического регулирования классическая (она вся на комплексных числах) —> то же с дискретным (цифровым) регулированием).

Каждая из этих дисциплин требует минимум семестр для изучения, если, конечно, только ею не заниматься, плюс два непростых курсовых проекта (работы) по последним двум. Итого уже 5 семестров, прибавить диплом и получается практически бакалавриат. А помимо этого робототехнику никак не обойтись без следующих дисциплин:

— инженерная и компьютерная графика и начертательная геометрия – для чтения и рисования чертежей, причем эти дисциплины, кроме компьютерной графики, крайне неудобны для дистанционного обучения;

— материаловедение — чтобы хотя бы примерно понимать, какую сталь или не сталь использовать;

— теория механизмов и машин — для умения проектировать кинематику хитрых манипуляторов и т.п. (семестр теории и семестр — курсовой для получения минимальных навыков);

— сопротивление материалов (в идеале ещё и строительная механика) — чтобы иметь возможность рассчитать прочность деталей робота;

— механика сплошной среды — чтобы иметь возможность рассчитывать всё то же самое не по-быстрому на коленке, а с помощью специальных программ;

— детали машин, чтобы понимать, как ставить подшипники и т. п.: семестр теории и семестр курсового проекта, чтобы хоть какие-то навыки получить;

— электротехника — чтобы иметь представление об основах электропривода;

​— гидравлика и пневматика — то же и о других видах приводов;

— спецкурс по датчикам, используемым в робототехнике;

— введение в специальность — обзорный курс по робототехнике;

— технология машиностроения (теория + курсовой проект) чтобы понимать что можно сделать, а что нет и как проектировать так, чтобы это было удобно изготовить;

— программирование на С (применительно к микроконтроллерам в основном);

— химия — вопросы связанные с коррозией различных материалов и методами защиты от неё;

— правоведение — основы патентного и авторского права;

— дипломное проектирование.

И на самом деле много чего ещё менее очевидного. Так уж вышло, что в этом направлении учить надо куда больше, чем не то что в программировании, а даже, например, в экономике. При этом для нормальной работы нужны ещё и спецкурсы по отдельным видам робототехники, которые в 4 года втиснуть невозможно. Именно поэтому в технических вузах на большинстве специальностей должны быть одни специалисты. То же, видимо, относится и к медикам.

За это время необходимо пройти около 100 зачётов и экзаменов, а соответственно и курсов. Вот и скажи, положив руку на сердце, хватило бы ли тебе душевных сил 5-6 лет подряд тратить почти все время на такое количество курсов?

Именно поэтому ажиотаж вокруг интернет-образования был чуть раньше, пока не выяснилось, что процент доучившихся с его помощью получается крайне низким. По специальностям, где нужно специальное оборудование, нормально учиться таким образом вообще невозможно. И есть ещё куча ограничений, благодаря которым основную часть специальных дисциплин по инженерным специальностям так преподавать не получается. Поэтому вот совсем массовым оно в ближайшие десятилетия точно не будет. Вопрос уже хорошо изучен, поскольку это направление поддерживается, в том числе и министерством, в основном в этом (ссылка) направлении, но дело там в обозримом будущем сведется только к смешанному образованию, когда некоторая часть дисциплин может стать дистанционной.