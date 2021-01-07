«Логика» куриц – Личное мнение

07.01.2021, 13:54, Разное

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Лучший способ нажить себе врага в стане куриц — незаслуженно урвать себе мужика. Незаслуженно — это когда ты ничего не делаешь, а мужик у тебя появляется сам собой.

Заслуженные работницы Эскортограма стараются. Куры восхищаются ими, их уважают. Те в сауны ходят, реснички наращивают, следят за модами. Покупают поддельные сумочки, чтобы выглядеть подороже.

Ну, и потом находят себе какую-то свиноту, которая и берёт их замуж.



Фото: Соцсети

К таким провинциальным и хватким дамочкам у куриц претензий нет и быть не может — заслужили мужа! Старались-старались и вытерпели.

Теперь, после замужества, терпят его измены и, зачастую, побои. Ну, а чего ты хотела? Женская доля така.

Женщин, которые не прикладывают для замужества никаких усилий, куры не переносят на дух. И критикуют — критикой они называют помои, которые льют на головы счастливых женщин, не озабоченных «улучшайзингом» внешности в стиле Ростова.

Пальцы жирные, вынесли вердикт куры одной очень обеспеченной девушке, которая объявила о помолвке. А как не «покритиковать» её, если жених свалился ей на голову просто так, без усилий?

Как никто другой, я понимаю куриц — им обидно. У той-то, с женихом, проблем нет. И деньги папы, и жених красивый. В основе ненависти курей всегда лежит зависть.

Однако вместо того, чтобы сесть и подумать, в чём заключается принципиальное отличие женщины от курей, они продолжают наращивать ресницы, отбеливать анус, вместо того, чтобы стать той, которой легко всё даётся.

Я подскажу: деньги решают всё. Если у тебя нет проблем с финансами, если ты можешь позволить себе всё на свете, то и с женихами проблем не будет — не надо искать их в саунах отбеленным анусом. Сам найдётся, сам придёт, а ты лишь скажешь — хочешь его или нет.

Вы тратите силы не в то русло. Нужно искать пути стать богатой — остальное приложится.

Если нет вариантов заиметь пару сотен миллионов на вашей работе? Почему бы тогда не использовать шанс их просто выиграть?

В Mega Millions рызыгрывается 490 миллионов долларов. В Powerball 470 миллионов!

С наступление 2021 года в Америке у некоторых киосков, продающих лотерейные билеты Mega Millions и Powerball, уже выстраиваются длинные очереди из желающих сорвать куш. Как сообщают некоторые авторитетные издания, жители штата Невады, где лотерейные билеты не продаются, массово прорываются к границе с Калифорнией, чтобы купить их.

«Это же американская мечта, чувак. Каждый хочет выиграть, так? Мне бы тоже не помешало», — поделился Гомер Сполдинг из Индианаполиса, стоя в очереди за своим билетом лотереи Mega Millions.

Можно ли играть в американские лотереи из других стран мира?

Алекс Гальвес, юрист и иммиграционный эксперт в США, подчёркивает, что каждый может участвовать и выигрывать призы американских лотерей, включая Mega Millions:

«Вам не обязательно быть резидентом, чтобы получить лотерейный джекпот, потому что всё, что Американское правительство хочет, чтобы налоги уплачивались, и для этого не требуется номер социального страхования».

Расс Лопес, заместитель директора по связям с общественностью Калифорнийской лотереи, добавляет: «Даже человек без документов может купить билет и получить приз, если он выиграет в Mega Millions, ему не обязательно быть гражданином, потому что необходимо иметь в виду, что ни один закон в Соединенных Штатах не запрещает иностранцу выигрывать в лотерею».

Так что у всех есть шанс, чтобы не заморачиваться из-за ерунды. С такими деньгами вопрос отношений отпадёт сам собой.